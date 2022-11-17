Адвокатскую коллегию Башкирии возглавил сын её бывшего руководителя Денис Юмадилов

Адвокатскую коллегию республики Башкортостан возглавил Денис Юмагужин, сын Булата Юмагужина, который руководил коллегией более 10 лет, с 2009 до 2020 года. В 2020 году Юмадилова-старшего от высокой должности освободили, по причине того, что против него было возбуждено уголовное дело, которое позже следственный комитет счел незаконно возбужденным.