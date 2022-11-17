Адвокатскую коллегию Башкирии возглавил сын её бывшего руководителя Денис Юмадилов

Адвокатскую коллегию республики Башкортостан возглавил Денис Юмагужин, сын Булата Юмагужина, который руководил коллегией более 10 лет, с 2009 до 2020 года. В 2020 году Юмадилова-старшего от высокой должности освободили, по причине того, что против него было возбуждено уголовное дело, которое позже следственный комитет счел незаконно возбужденным.
Спустя два года после того как должность освободил Булат Юмадилов его кресло занял его сын Денис Юмадилов, известно, что решение о избрании его было единогласным, его поддержали все члены Адвокатской палаты республики. Предшественник Дениса Юмадилова на данном посту Артур Насыров подал в отставку в начале минувшего лета.