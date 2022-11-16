mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии мама ребенка-колясочника показала как он вынужден заползать в подъезд

Сегодня, 15:48
Фото: 1MI
Видео на котором 16-летний парень ползет по лестнице в подъезд опубликовал телеграм-канал Mash-Batash 16 ноября.

Телеграм-канал Mash-Batash опубликовал крик души женщины из села Языково в Благоварском районе Башкирии. Она засняла на видео как ее ребенок с ограниченными возможностями здоровья, который передвигается на коляске, вынужден по грязным ступеням заползать в подъезд по пластунски, так как у входа нет пандуса. Семья обращалась к местным властям, просила рельсы по которым 16-летний парень с помощью мамы или другого помощника без необходимости лежать на земле оказался бы в подъезде.

По сообщению телеграм-канала сельсовет на обращения реагировал, а также отправлял в квартиру специалистов, чтобы замерить коляску для строительства будущего пандуса. Однако дома они никого не застали, а значит коляску не замерили и пристраивать никаких сооружений не стали.

#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
Подпишитесь
«Передал от него привет»: как вахтовика из Башкирии мобилизовали, а потом он пропал
Сегодня, 12:27
В Госдуме прокомментировали заявление депутата из Башкирии об «иждивенцах»
Сегодня, 08:26
Универсальное пособие на детей в 2023 году в Башкирии: кому положено и какие суммы
Вчера, 17:47
Подарки, утренники, квесты: как Башкирия экономит на праздновании Нового года 2023
13 ноября, 15:28
Жительница Уфы обнаружила в собственной квартире жуткую живность
Сегодня, 15:20
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29