В Башкирии мама ребенка-колясочника показала как он вынужден заползать в подъезд

Телеграм-канал Mash-Batash опубликовал крик души женщины из села Языково в Благоварском районе Башкирии. Она засняла на видео как ее ребенок с ограниченными возможностями здоровья, который передвигается на коляске, вынужден по грязным ступеням заползать в подъезд по пластунски, так как у входа нет пандуса. Семья обращалась к местным властям, просила рельсы по которым 16-летний парень с помощью мамы или другого помощника без необходимости лежать на земле оказался бы в подъезде.