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Настоящая зима осенью. Башкирию накроет снегом и морозами до –15 градусов

Сегодня, 05:00
Фото: 1MI

В Башкирии температура воздуха опустится до –15 градусов, и не поднимется выше –3

Ноябрь прекратил слякоть и перешел в зимний режим, следует из прогноза Башгидрометцентра.

Как уже успели заметить жители Уфы и Башкирии зима пришла в ноябре, вместе со всеми неотъемлемыми атрибутами, снегом и морозами. Картина меняться в ближайшее время не будет, сегодня, 15 ноября днем минимальная температура по республике составит –8 градусов и не превысит –3 градусов. К счастью снег хоть и будет, но синоптики обещают, что сильного снегопада не будет, а лишь умеренный. Собственно как и ветер, однако он все-таки будет северным, что сделает ощущения от мороза еще более яркими.

В ночь на завтра, 16 ноября температура воздуха по Башкирии будет колебаться в пределах от — 6 до  — 11 градусов, а при прояснениях может опуститься и до — 16 градусов, днем -она составит от –5 до — 10 градусов, а по востоку Башкирии может опуститься и до –15.

#Ирина Деревянчук
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