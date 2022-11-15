Настоящая зима осенью. Башкирию накроет снегом и морозами до –15 градусов

Как уже успели заметить жители Уфы и Башкирии зима пришла в ноябре, вместе со всеми неотъемлемыми атрибутами, снегом и морозами. Картина меняться в ближайшее время не будет, сегодня, 15 ноября днем минимальная температура по республике составит –8 градусов и не превысит –3 градусов. К счастью снег хоть и будет, но синоптики обещают, что сильного снегопада не будет, а лишь умеренный. Собственно как и ветер, однако он все-таки будет северным, что сделает ощущения от мороза еще более яркими.