Чиновника в Башкирии обвиняют в 35 преступлениях против детей

В Башкирии высокопоставленного чиновника, а именно заместителя главы Белокатайского района будут судить по 35 эпизодам превышения должностных полномочий с нарушением прав граждан и причинением тяжких последствий. Речь идет о превышении должностных полномочий при предоставлении жилья сиротам по достижении ими совершеннолетия
Разбирательство ведется по обвинению заместителя главы района в намеренном нарушении законодательства при выдаче разрешений на строительство объектов, а также на ввод в эксплуатацию помещений в многоквартирных домах одного из сел района. Обвиняют чиновника и в том, что он заключал муниципальные контракты не придавая внимания тому, насколько они соответствуют строительным, санитарным и техническим нормам, игнорируя и тот факт, пригодны ли данные помещения для проживания.
Непотребные помещения в последствии становились муниципальной собственностью, после чего предоставлялись детям-сиротам в качестве жилья, положенного по закону. Однако проживая в этих помещениях новые владельцы сталкивались с рядом серьезных проблем.