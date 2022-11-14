Чиновника в Башкирии обвиняют в 35 преступлениях против детей

Разбирательство ведется по обвинению заместителя главы района в намеренном нарушении законодательства при выдаче разрешений на строительство объектов, а также на ввод в эксплуатацию помещений в многоквартирных домах одного из сел района. Обвиняют чиновника и в том, что он заключал муниципальные контракты не придавая внимания тому, насколько они соответствуют строительным, санитарным и техническим нормам, игнорируя и тот факт, пригодны ли данные помещения для проживания.