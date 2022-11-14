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Чиновника в Башкирии обвиняют в 35 преступлениях против детей

Сегодня, 04:33
Фото: 1MI

Замглавы района Башкирии обвиняют в 35 преступлениях против детей-сирот

Чиновник своей вины во вменяемых ему деяниях не признал, сообщили в пресс-службе Салаватского межрайонного суда.

В Башкирии высокопоставленного чиновника, а именно заместителя главы Белокатайского района будут судить по 35 эпизодам превышения должностных полномочий с нарушением прав граждан и причинением тяжких последствий. Речь идет о превышении должностных полномочий при предоставлении жилья сиротам по достижении ими совершеннолетия

Разбирательство ведется по обвинению заместителя главы района в намеренном нарушении законодательства при выдаче разрешений на строительство объектов, а также на ввод в эксплуатацию помещений в многоквартирных домах одного из сел района. Обвиняют чиновника и в том, что он заключал муниципальные контракты не придавая внимания тому, насколько они соответствуют строительным, санитарным и техническим нормам, игнорируя и тот факт, пригодны ли данные помещения для проживания.

Непотребные помещения в последствии становились муниципальной собственностью, после чего предоставлялись детям-сиротам в качестве жилья, положенного по закону. Однако проживая в этих помещениях новые владельцы сталкивались с рядом серьезных проблем.

#Общество#Ирина Деревянчук
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