Самолет из Уфы в Ноябрьск пилоты «отремонтировали» в воздухе

Ровно 20 лет назад в 10 километрах над землей в самолете «Башкирских авиалиний» одномоментно произошло выпадание бленкеров авиагоризонтов на ПКП КВС и второго пилота и загорание табло «ОТКАЗ МГВ». Экипаж самолета действовал согласно летному руководству и добился того, что обра бленкера убрались, а предупреждающее об отказе малогабаритной гировертикали табло погасло. Экипаж благополучно добрался до пункта назначения и приземлился в штатном режиме.