mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Самолет из Уфы в Ноябрьск пилоты «отремонтировали» в воздухе

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI

На авиарейсе из Уфы в Ноябрьск неполадки в самолете устранили в 10 км над землей

О четких действиях экипажа, которые вполне вероятно спасли множество жизней напомнили в телеграм-канале AVIAINCIDENT 14 ноября.

В телеграм-канале AVIAINCIDENT и его традиционной рубрике «20 лет назад»  расказали о происшествии на рейсе из столицы Башкирии в северный Ноябрьск, которое экипажу удалось ликвидировать непосредственно в полете на высоте 10 100 метров.

Ровно 20 лет назад в 10 километрах над землей в самолете «Башкирских авиалиний» одномоментно произошло выпадание бленкеров авиагоризонтов на ПКП КВС и второго пилота и загорание табло «ОТКАЗ МГВ». Экипаж самолета действовал согласно летному руководству и добился того, что обра бленкера убрались, а предупреждающее об отказе малогабаритной гировертикали табло погасло. Экипаж благополучно добрался до пункта назначения и приземлился в штатном режиме.

#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Депутат Госдумы раскритиковала власти Башкирии
Сегодня, 13:44
Семь кругов водяного ада: как за несколько дней ливней Башкирия ушла под воду
Сегодня, 21:44
Премьер-министр Башкирии предложил создать запасной батальон добровольцев
Сегодня, 12:38
Подарки, утренники, квесты: как Башкирия экономит на праздновании Нового года 2023
Вчера, 15:28
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
11 ноября, 14:25
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
Сегодня, 12:29