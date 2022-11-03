На воспитательницу избившую ребенка в детсаду в Башкирии завели уголовное дело

Уже известно о том, что проверку по данному факту уже проводит прокуратура республики, следком же сообщает о том, что 38-летняя женщина получит правовую оценку своим непедагогичным действиям. Мало того, ход и результаты расследования контролирует руководство регионального следственного комитета.