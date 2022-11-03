На воспитательницу избившую ребенка в детсаду в Башкирии завели уголовное дело

Posted 3 ноября 2022, 11:21
Published 3 ноября 2022, 11:21
Modified 3 ноября 2022, 11:24
Updated 3 ноября 2022, 11:24
Воспитательница детского сада в городе Стерлитамак стала фигуранткой уголовного дела по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Криминальная история в детском саду закрутилась из-за видео, которое сняла коллега повздорившая с воспитательницей, которая не брезгует и силовыми методами в воспитании малолетних. Mkset писал о произошедшем и публиковал видео здесь.
Уже известно о том, что проверку по данному факту уже проводит прокуратура республики, следком же сообщает о том, что 38-летняя женщина получит правовую оценку своим непедагогичным действиям. Мало того, ход и результаты расследования контролирует руководство регионального следственного комитета.