РЭО назвал победителей конкурса рисунка почтовой марки на тему экологии

Организаторами конкурса стали Российский экологический оператор (РЭО) и акционерное общество «Марка» при поддержке Московского отделения Союза художников России (МОСХ России). Конкурс проводился в этом году с 27 июня по первое сентября. Об этом пишет newsnn.ru.
Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, конкурс «Экология» стартовал в рамках просветительской деятельности компании. Работы принимались в таких номинациях, как почтовая марка и изображение для почтового конверта. Участие в конкурсе принимали профессиональные художники, дизайнеры, студенты, выпускники творческих учебных заведений и любители. Принимались коллективные и индивидуальные проекты. Цель конкурса заключается в популяризации экологической модели поведения, раздельного сбора ТКО, продвижении осознанного потребления в рамках реализации национального проекта «Экология». К 2030 году необходимо снизить объемы захоронения отходов на полигонах до 50%, а россияне должны научиться сортировать все ТКО, подчеркнул Буцаев.
Всего было получено 338 заявок из 65 российских регионов на участие в конкурсе. Победителей определил художественный совет конкурса, который состоял из художников, имеющих большой опыт работы с почтовой миниатюрой, академиков Российской академии художеств и членов Союза художников России, представителей филателистического сообщества РФ, руководства АО «Марка» и РЭО.
В номинации «Марка» победителем стала 25-летняя Ксения Алексеевна Громова из Москвы с работой «Любимая планета». В номинации «Изображение для почтового конверта» самое большое число голосов получила работа 35-летней москвички Анны Владимировны Куликовой «Разделяя – сохраняй!».
В работах участников конкурса частыми сюжетами были образы на тему утилизации и переработки отходов, ликвидации свалок, сохранения лесов и водоемов, сокращения выбросов в атмосферу, развития экотуризма и эковоспитания, а также на тему сохранения биологического разнообразия.
К концу этого года почтовые марки поступят в продажу в сеть филателистических салонов «Коллекционер» и почтовые отделения по всей России.