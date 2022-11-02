РЭО назвал победителей конкурса рисунка почтовой марки на тему экологии

Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, конкурс «Экология» стартовал в рамках просветительской деятельности компании. Работы принимались в таких номинациях, как почтовая марка и изображение для почтового конверта. Участие в конкурсе принимали профессиональные художники, дизайнеры, студенты, выпускники творческих учебных заведений и любители. Принимались коллективные и индивидуальные проекты. Цель конкурса заключается в популяризации экологической модели поведения, раздельного сбора ТКО, продвижении осознанного потребления в рамках реализации национального проекта «Экология». К 2030 году необходимо снизить объемы захоронения отходов на полигонах до 50%, а россияне должны научиться сортировать все ТКО, подчеркнул Буцаев.