Власти проверили школу под Уфой за полмиллиарда, которую должны были сдать год назад

В начале нынешней осень прокуратура завела уголовное дело из-за срывов сроков строительства школы за 350 миллионов в Булгаково. Причем за это время по ряду причин, о которых Mkset рассказывал здесь, строительство школы подорожало почти на треть от стоимости изначального контракта – на 95 миллионов рублей.
Вчера 20 октября на объекте прошло выездное совещание, где встретились представители правительства Башкирии в лице вице-мэра Алана Марзаева и представители заказчика и генподрядчика. По словам Марзаева ситуация на объекте меняется к лучшему, завершаются отделочные работы, подходят к концу и фасадные работы.
Строительная компания не оценила свои силы и сорвала все сроки сдачи школы – заявил Марзаев и резюмировал тем, что подрядчику необходимо ускорить темп строительных работ, чтобы как можно быстрее сдать объект, в котором смогут учиться более 800 детей.