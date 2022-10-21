Власти проверили школу под Уфой за полмиллиарда, которую должны были сдать год назад

В начале нынешней осень прокуратура завела уголовное дело из-за срывов сроков строительства школы за 350 миллионов в Булгаково. Причем за это время по ряду причин, о которых Mkset рассказывал здесь, строительство школы подорожало почти на треть от стоимости изначального контракта – на 95 миллионов рублей.