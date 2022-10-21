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Власти проверили школу под Уфой за полмиллиарда, которую должны были сдать год назад

21 октября 11:23
Фото: vk.com Алан Марзаев
О том как прошло выездное совещание на объекте рассказала вице-премьер Башкирии Алан Марзаев 20 октября.

В начале нынешней осень прокуратура завела уголовное дело из-за срывов сроков строительства школы за 350 миллионов в Булгаково. Причем за это время по ряду причин, о которых Mkset рассказывал здесь, строительство школы подорожало почти на треть от стоимости изначального контракта – на 95 миллионов рублей.

Вчера 20 октября на объекте прошло выездное совещание, где встретились представители правительства Башкирии в лице вице-мэра Алана Марзаева и представители заказчика и генподрядчика. По словам Марзаева ситуация на объекте меняется к лучшему, завершаются отделочные работы, подходят к концу и фасадные работы.

Строительная компания не оценила свои силы и сорвала все сроки сдачи школы – заявил Марзаев и резюмировал тем, что подрядчику необходимо ускорить темп строительных работ, чтобы как можно быстрее сдать объект, в котором смогут учиться более 800 детей.

#Новости#3#Ирина Деревянчук#Общество
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