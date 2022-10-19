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После введения в Башкирии режима базовой готовности в регионе создан новый Оперштаб

19 октября 16:02
Фото: 1MI
Возглавит его глава Башкирии Радий Хабиров, заниматься же штаб будет вопросами безопасности, опубликован указ был на официальном интернет-портале правовой информации 19 октября.

В Башкирии с сегодняшнего дня учрежден новый Оперштаб, который возглавил глава региона Радий Хабиров. Помимо Хабирова в состав оперативного штаба вошли представитель Минобороны, имя которого в указе не раскрывается, министр внутренних дел Башкирии, глава ГУ МЧС по Башкирии, начальник УФСБ по Башкирии, начальник Управления федеральной службы войск нацгвардии России в Башкирии, а также руководители районов и муниципальных городов, а также руководители организаций.

Оперативный штаб в лице Радия Хабирова, как его главы, будет заниматься в первую очередь вопросами безопасности, так Оперштаб будет принимать решения о том какие мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера будут проводиться в республике, также Оперштаб будет заниматься реализации мер, которые удовлетворили бы потребности ВС РФ и других войск, воинских формирований и собственно населения.

Среди мер безопасности, которыми будет заниматься Оперштаб также оказалось обеспечение усиления охраны общественного порядка и охраны разного рода объектов, как гражданских, так и военных, включая объекты представляющие особую опасность. Отметим, что указ уже вступил в законную силу.

#Новости#3#Ирина Деревянчук#Политика
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