После введения в Башкирии режима базовой готовности в регионе создан новый Оперштаб

Оперативный штаб в лице Радия Хабирова, как его главы, будет заниматься в первую очередь вопросами безопасности, так Оперштаб будет принимать решения о том какие мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера будут проводиться в республике, также Оперштаб будет заниматься реализации мер, которые удовлетворили бы потребности ВС РФ и других войск, воинских формирований и собственно населения.