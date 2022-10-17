Володин сообщил о защите прав россиян благодаря запрету пропаганды ЛГБТ

Володин отметил, что парламентарии должны гарантировать право человека на семью, на возможность рожать и воспитывать детей. А те страны, которые навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, направлены на «разрушение нормального мира», считает он. Эти государства не могут быть нашими друзьями, так как несут разрушающую идеологию. Они наносят вред больше, чем те, кто занимается откровенной агрессией. Об этом пишет atas.info.