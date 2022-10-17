Володин сообщил о защите прав россиян благодаря запрету пропаганды ЛГБТ

Как сообщает »Дума ТВ», здесь речь идет о законодательных инициативах, которые защищают права граждан. В последнее время увеличилось количество россиян, которым надоела пропаганда ЛГБТ. И поскольку она наносит вред, то от этого необходимо защититься.
Володин отметил, что парламентарии должны гарантировать право человека на семью, на возможность рожать и воспитывать детей. А те страны, которые навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, направлены на «разрушение нормального мира», считает он. Эти государства не могут быть нашими друзьями, так как несут разрушающую идеологию. Они наносят вред больше, чем те, кто занимается откровенной агрессией. Об этом пишет atas.info.
По данным ВЦИОМ, за последнее десятилетие в два раза выросло количество россиян, которые уверены, что в стране существует пропаганда ЛГБТ.
Следует отметить, что в июле депутаты от КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. Данный документ предусматривает запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, содержащие пропаганду ЛГБТ.