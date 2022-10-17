В ИРИ назвали главные достижения Бурятии за последние 20 лет

Корреспонденты, социологи и эксперты путем опроса выявили наиболее значимые события истории последнего двадцатилетия, которые сказались на жизни современной молодежи. Опрос проходил среди участников фокус-групп. Респондентами выступают россияне в возрасте 18 — 35 лет.
Сегодня эксперты ИРИ рассказали о результатах исследования среди населения уникального региона Сибири — Республики Бурятии. За последние 20 лет здесь произошло много изменений к лучшему, пишет издание nashgorod.ru.
Важным достижением жители Бурятии назвали открытие в 2018 году перинатального центра в Улан-Удэ. Здесь оказывают помощь женщинам, у которых тяжело протекает беременность. В центре также выхаживают малышей, родившихся с патологиями. Медучреждение рассчитано на 120 мест, то есть в год оно может принимать до 6,5 тысячи пациентов. В строительство и оснащение центра было вложено около 3 миллиардов рублей.
Еще одним значимым событием для региона стало открытие после капремонта моста через реку Зун-Мурэн. Это важный для транспортной системы Бурятии объект. Рабочие полностью разобрали старый мост и построили новый — длиной 228 метров, с более широкими полосами. Новое сооружение стало более комфортным и безопасным. Напомним, что мост открыли в 2021 году.
Через территорию республики проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — стратегически важная автотрасса. В 2014 году здесь началось строительство тоннеля в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Новый тоннель проходит через Байкальский хребет, соединяя Бурятию с Иркутской областью. Объект высечен в скале на глубине 300 метров. По тоннелю проходят два железнодорожных пути, обеспечивающих движение без задержек. С момента ввода в эксплуатацию этого инфраструктурного объекта пропускная способность БАМа выросла в несколько раз.
В республике продолжается активное строительство детских садов. В течение последнего пятилетия в регионе построили 25 новых дошкольных госучреждений.
Начиная с 2017 года в Бурятии запускают солнечные электростанции. Сейчас их в регионе шесть. Мощность самой крупной из них составляет 45 МВт. Эти объекты снабжают регион и страну дешевой и экологически чистой энергией.