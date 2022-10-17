В ИРИ назвали главные достижения Бурятии за последние 20 лет

Важным достижением жители Бурятии назвали открытие в 2018 году перинатального центра в Улан-Удэ. Здесь оказывают помощь женщинам, у которых тяжело протекает беременность. В центре также выхаживают малышей, родившихся с патологиями. Медучреждение рассчитано на 120 мест, то есть в год оно может принимать до 6,5 тысячи пациентов. В строительство и оснащение центра было вложено около 3 миллиардов рублей.