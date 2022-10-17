mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ИРИ назвали главные достижения Бурятии за последние 20 лет

17 октября 12:44
Медиахолдинг 1MI и Институт развития интернета (ИРИ) поделились результатами исследования, проводимого в рамках национального проекта «20 главных событий России за 20 лет».

Корреспонденты, социологи и эксперты путем опроса выявили наиболее значимые события истории последнего двадцатилетия, которые сказались на жизни современной молодежи. Опрос проходил среди участников фокус-групп. Респондентами выступают россияне в возрасте 18 — 35 лет.

Сегодня эксперты ИРИ рассказали о результатах исследования среди населения уникального региона Сибири — Республики Бурятии. За последние 20 лет здесь произошло много изменений к лучшему, пишет издание nashgorod.ru.

Важным достижением жители Бурятии назвали открытие в 2018 году перинатального центра в Улан-Удэ. Здесь оказывают помощь женщинам, у которых тяжело протекает беременность. В центре также выхаживают малышей, родившихся с патологиями. Медучреждение рассчитано на 120 мест, то есть в год оно может принимать до 6,5 тысячи пациентов. В строительство и оснащение центра было вложено около 3 миллиардов рублей.

Еще одним значимым событием для региона стало открытие после капремонта моста через реку Зун-Мурэн. Это важный для транспортной системы Бурятии объект. Рабочие полностью разобрали старый мост и построили новый — длиной 228 метров, с более широкими полосами. Новое сооружение стало более комфортным и безопасным. Напомним, что мост открыли в 2021 году.

Через территорию республики проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — стратегически важная автотрасса. В 2014 году здесь началось строительство тоннеля в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Новый тоннель проходит через Байкальский хребет, соединяя Бурятию с Иркутской областью. Объект высечен в скале на глубине 300 метров. По тоннелю проходят два железнодорожных пути, обеспечивающих движение без задержек. С момента ввода в эксплуатацию этого инфраструктурного объекта пропускная способность БАМа выросла в несколько раз.

В республике продолжается активное строительство детских садов. В течение последнего пятилетия в регионе построили 25 новых дошкольных госучреждений.

Начиная с 2017 года в Бурятии запускают солнечные электростанции. Сейчас их в регионе шесть. Мощность самой крупной из них составляет 45 МВт. Эти объекты снабжают регион и страну дешевой и экологически чистой энергией.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44