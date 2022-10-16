Росприроднадзор требует с фирмы 297 млн рублей за куриный навоз на полях Башкирии

297 миллионов рублей в данном деле это сумма задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Воздействовало на окружающую среду, а именно удобряло поля куриным пометом НПП в позапрошлом 2020 году. Однако именно эту сумму Росприроднадзору рекомендуется «конкретизировать и уточнить», так как касательно нее имеются разночтения. Заседание суда назначено на 2 ноября. однако и истец и ответчик должны будут заблаговременно представить и раскрыть свои доказательства для ознакомления с ними всех участников дела.