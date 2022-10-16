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Росприроднадзор требует с фирмы 297 млн рублей за куриный навоз на полях Башкирии

16 октября 05:45
Фото: 1MI
Исковое заявление ведомства к ООО НПП «Ареал» с требованием взыскать с него плату за негативное воздействие на окружающую среду было принято к рассмотрению 10 октября, сообщается в картотеке Арбитражного суда Башкирии.

Заявление Южно-Уральского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в Арбитражный суд Башкирии поступило в суд 7 октября. Надзорный орган требует с ООО НПП «Ареал» без малого 300 млн рублей, в такую сумму научно-производственному предприятию может обойтись удобрение куриным навозом полей в Башкирии, а именно в Благовещенском районе.

297 миллионов рублей в данном деле это сумма задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Воздействовало на окружающую среду, а именно удобряло поля куриным пометом НПП в позапрошлом 2020 году. Однако именно эту сумму Росприроднадзору рекомендуется «конкретизировать и уточнить», так как касательно нее имеются разночтения. Заседание суда назначено на 2 ноября. однако и истец и ответчик должны будут заблаговременно представить и раскрыть свои доказательства для ознакомления с ними всех участников дела.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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