«Раздавила полголовы»: мама впавшего в кому в Сибае подростка рассказала о трагедии

Мама подростка, который летом впал в кому после полученной в детском лагере травмы, рассказала о состоянии сына. На данный момент они находятся в реабилитационной клинике в Московской области. Отметим, что для прохождения лечения был объявлен сбор на более 579 тысяч рублей, закрыть его получилось за 3 суток.