«Раздавила полголовы»: мама впавшего в кому в Сибае подростка рассказала о трагедии

Мама подростка, который летом впал в кому после полученной в детском лагере травмы, рассказала о состоянии сына. На данный момент они находятся в реабилитационной клинике в Московской области. Отметим, что для прохождения лечения был объявлен сбор на более 579 тысяч рублей, закрыть его получилось за 3 суток.
— Со вчерашнего дня проводят обследование. Возможно будем продлевать курс, все зависит от состояния ребенка. Задачей реабилитации является создание индивидуальной программы восстановления после травмы, — сообщает женщина.
Кроме того, Зарема Ю. рассказала и о самой трагедии. По ее словам металлическая конструкция, которая упала на ее сына, раздавила подростку «полголовы», после чего без сознания его доставили в Сибайскую городскую больницу, где его экстренно прооперировали. Шансы выжить были минимальны, вспоминает мама мальчика.
Так, операция длилась 5 часов. Уже 1 августа из Уфы в больницу приехал врач-реаниматолог, который сообщил о нетранспортабельности ребенка, так как состояние его было крайне тяжелое.
— 2 августа с утра нам позвонили с реанимации, сказали, едут врачи с Уфы, чтобы забрать нашего сына санавиацией в РДКБ Уфы. Состояние ребенка было крайне тяжелое, поэтому перед нами стоял выбор, давать согласие на перелет или нет, где чаша весов была одинакова, риск был в обеих случаях. Мы дали согласие на перелет, рассказывает Зарема Ю.
Уже в Уфе врачи нейрохирурги, заведующая реанимации, по словам женщины, сказали, что с такой травмой головы не выживают. Подросток должен был выдержать самые критические 10 дней. Родителей к нему пускали каждый день по 30 минут.
Из комы мальчик вышел через месяц, как рассказывает Зарема, тогда он не мог дышать самостоятельно. Было принято решение поставить трахеостому, но и тогда он дышал под напором кислорода.
— Постепенно кислород убрали, но наш сын не разговаривал. Врачи были уверены, что задеты речевые нервы. Его в тяжелом состоянии перевели с реанимации в палату. Он рот не открывал, не разговаривал, глаза были стеклянные. Постепенно начал команды выполнять, поднимал ногу, руку. Правую ногу и руку не шевелил. Состояние его потихоньку улучшалось, делится Зарема Ю.
Вновь заговорил мальчик только через 1,5 месяца после травмы, чему, по словам матери, врачи были сильно удивлены. Держать голову, сидеть и глотать мальчика в больнице учили заново. Домой на месяц ребенка отправили после 52 дней пребывания в медучреждении.
Сейчас подросток в инвалидной коляске и нуждается в хорошей реабилитации.
Напомним, что трагедия произошла в 31 июля в детском лагере «Юлдаш». Подросток занимался на турниках, когда на него упала металлическая конструкция. В Сибае мальчику поставили диагноз открытая черепно-мозговая травма и через несколько дней направили санавиацией в РДКБ в Уфу.
Между тем, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».