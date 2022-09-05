Впавший в кому в детском лагере Башкирии 15-летний мальчик пришел в себя

Впавший в кому в детском лагере Башкирии 15-летний мальчик пришел в себя
Впавший в кому в детском лагере Башкирии 15-летний мальчик пришел в себя
Вчера, 17:41ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В конце июля на 15-летнего мальчика в детском лагере «Юлдаш» рухнул турник и проломил подростку голову. В тот же день ребенок впал в кому.

Стало известно, что 15-летний подросток, на которого рухнул спортивный снаряд в детском лагере, пришел в себя. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

По информации ведомства, состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое, обусловлено это перенесенной открытой черепно-мозговой травмой.

Напомним, что инцидент произошел 31 июля в лагере «Юлдаш» Баймакского района. Подросток занимался на турниках, однако в ходе занятий снаряд сорвался и проломил подростку голову. Мальчик потерял сознание. По факту произошедшего проверку провела прокуратура региона, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы