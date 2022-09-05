Впавший в кому в детском лагере Башкирии 15-летний мальчик пришел в себя

В конце июля на 15-летнего мальчика в детском лагере «Юлдаш» рухнул турник и проломил подростку голову. В тот же день ребенок впал в кому.

Стало известно, что 15-летний подросток, на которого рухнул спортивный снаряд в детском лагере, пришел в себя. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии. По информации ведомства, состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое, обусловлено это перенесенной открытой черепно-мозговой травмой. Напомним, что инцидент произошел 31 июля в лагере «Юлдаш» Баймакского района. Подросток занимался на турниках, однако в ходе занятий снаряд сорвался и проломил подростку голову. Мальчик потерял сознание. По факту произошедшего проверку провела прокуратура региона, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.

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