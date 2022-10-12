«КонТЭКст» назвал проекты-победители в области ТЭК и промышленности

Проекты представляли публично в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. В этом году их было подано более 150, и большая часть касалась социальных, имиджевых и digital-тематик, пишет tagilcity.ru.
Победители премии были награждены также специальными дипломами Гильдии маркетологов. В жюри вошли ведущие эксперты коммуникационной, энергетической отраслей и журналистики, среди которых — директор по федеральным продажам холдинга 1MI Светлана Алаева. 1MI — информационный партнер мероприятия.
Для участников форума также провели мастер-классы от ведущих экспертов коммуникаций, психологии, журналистики, визуализации и цифровизации.
Премию «КонТЭКст-2022» за лучшую коммуникационную деятельность и информационное сопровождение получили ПАО «Интер РАО» и ПАО «Россети». Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности представили ПАО «РусГидро», ПАО «Газпром», ООО «АГТ», УК «Аура», ООО «Газпром трансгаз Москва». В конкурсе «Лучшие digital-проекты» дипломы первой степени получили ПАО «Фортум» за проект «Цифровая трансформация» и АО «Трансмашхолдинг» с креативным проектом «Коммуникационная кампания по созданию контента для TikTok-аккаунта Петербургского метрополитена».