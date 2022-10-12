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«КонТЭКст» назвал проекты-победители в области ТЭК и промышленности

12 октября 12:13
Фото: konkurs-tek.ru
В рамках награждения победителей премии «КонТЭКст» названы лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности 2022 года.

Проекты представляли публично в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. В этом году их было подано более 150, и большая часть касалась социальных, имиджевых и digital-тематик, пишет tagilcity.ru.

Победители премии были награждены также специальными дипломами Гильдии маркетологов. В жюри вошли ведущие эксперты коммуникационной, энергетической отраслей и журналистики, среди которых — директор по федеральным продажам холдинга 1MI Светлана Алаева. 1MI — информационный партнер мероприятия.

Для участников форума также провели мастер-классы от ведущих экспертов коммуникаций, психологии, журналистики, визуализации и цифровизации.

Премию «КонТЭКст-2022» за лучшую коммуникационную деятельность и информационное сопровождение получили ПАО «Интер РАО» и ПАО «Россети». Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности представили ПАО «РусГидро», ПАО «Газпром», ООО «АГТ», УК «Аура», ООО «Газпром трансгаз Москва». В конкурсе «Лучшие digital-проекты» дипломы первой степени получили ПАО «Фортум» за проект «Цифровая трансформация» и АО «Трансмашхолдинг» с креативным проектом «Коммуникационная кампания по созданию контента для TikTok-аккаунта Петербургского метрополитена».

#Новости#1#Юлия Кононенко#Общество
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