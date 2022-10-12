ИРИ: Жители Оренбургской области назвали основные изменения региона за 20 лет

На ключевые вопросы исследования отвечали участники фокус-групп, сформированных по всей России.
Сегодня ИРИ представляет результаты опроса жителей Оренбургской области. В этом регионе за последнее двадцатилетие произошло немало положительных изменений, благодаря которым улучшилась жизнь оренбуржцев, пишет издание tagilcity.ru.
Так, в 2016 году в областной столице появился новый перинатальный центр. Здесь помогают беременным женщинам с серьезными патологиями плода. Раньше сложные операции им могли делать только в столице. Теперь необходимости летать в Москву у пациенток нет — всю требующуюся медпомощь они могут получить в Оренбурге. Центр оснащен современным медоборудованием, которое позволяет врачам выхаживать новорожденных с массой тела от 500 граммов. Данное медучреждение рассчитано на 170 пациенток.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе провели благоустройство 132 общественных территорий и 118 дворов многоэтажек. В частности, в 2017 году прошел первый этап реконструкции набережной реки Урал.
В качестве значимого события оренбуржцы отметили открытие в городе Дома-музея имени Юрия и Валентины Гагариных. Это произошло в 2001 году, когда была проведена полная реставрация старого здания. Теперь оно превратилось в современный интерактивный музей.
Важным для жителей региона моментом стало создание музея первого председателя Правительства РФ Виктора Черномырдина. Комплекс начал работать в селе Черный Отрог. Также здесь появились библиотека, архив, концертный зал, студии, информационный центр и различные творческие мастерские.
В течение последних двух десятков лет в Оренбургской области прошел ремонт почти 200 спортзалов общеобразовательных учебных заведений. Из федерального бюджета для этих целей выделили свыше 8,3 миллиона рублей. Из регионального и муниципальных бюджетов на ремонт направили 57 миллионов рублей. Также многие школы получили новые автобусы.