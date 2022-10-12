ИРИ: Жители Оренбургской области назвали основные изменения региона за 20 лет

Так, в 2016 году в областной столице появился новый перинатальный центр. Здесь помогают беременным женщинам с серьезными патологиями плода. Раньше сложные операции им могли делать только в столице. Теперь необходимости летать в Москву у пациенток нет — всю требующуюся медпомощь они могут получить в Оренбурге. Центр оснащен современным медоборудованием, которое позволяет врачам выхаживать новорожденных с массой тела от 500 граммов. Данное медучреждение рассчитано на 170 пациенток.