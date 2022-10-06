В Уфе за двойное убийство совершенное 16 лет назад на 6 лет осужден 16-летний убийца

В далеком 2005 году тогда еще 16-летний уфимец проживал со своими родственниками, тетей 52 лет и дедушкой 75 лет, с которыми регулярно скандалил. В один из майских дней семейная ссора переросла в убийство, парень занимался с гантелями и когда тетя пожурила его за вещи, которые он уронил, мужчина несколько раз ударил ее гантелей, на чем не остановился и нанес несколько ударов ножом в шею. Чтобы не оставлять свидетелей злодеяния, парень убил и дедушку, опять-таки ударами гантели по голове. Совершив двойное убийство молодой человек собрал свои пожитки и был таков.