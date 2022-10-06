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Posted 6 октября 2022, 05:25

Published 6 октября 2022, 05:25

Modified 21 октября 2022, 16:23

Updated 21 октября 2022, 16:23

В Уфе за двойное убийство совершенное 16 лет назад на 6 лет осужден 16-летний убийца

В Уфе за двойное убийство совершенное 16 лет назад на 6 лет осужден 16-летний убийца

6 октября 2022, 05:25
Фото: 1MI.
Сейчас убийце 32 года, а убил он своих родственников, тетушку и дедушку, из-за конфликта на бытовой почве, сообщили в пресс-службе следкома Башкирии 6 октября.

Все тайное становится явным, так и вышло с двойным убийством, которое на бытовой почве 16 лет назад совершил тогда еще 16-летний уфимец. Причем двойное убийство было совершено не просто так, а с целью скрыть другое преступление.

В далеком 2005 году тогда еще 16-летний уфимец проживал со своими родственниками, тетей 52 лет и дедушкой 75 лет, с которыми регулярно скандалил. В один из майских дней семейная ссора переросла в убийство, парень занимался с гантелями и когда тетя пожурила его за вещи, которые он уронил, мужчина несколько раз ударил ее гантелей, на чем не остановился и нанес несколько ударов ножом в шею. Чтобы не оставлять свидетелей злодеяния, парень убил и дедушку, опять-таки ударами гантели по голове. Совершив двойное убийство молодой человек собрал свои пожитки и был таков.

Однако это не помешало следователям еще тогда, в 2005 году выйти на след убийцы, он был объявлен в розыск, однако искать его пришлось долго. 16 лет он бродяжничал в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге и Казани, но видимо устал и вернулся в Башкирию и сам пришел в полицию с повинной. Состоялся суд, который приговорил его к лишению свободы на срок 6 лет в колонии общего режима. В пресс-службе СК также уточняют, что приговор еще не вступил в законную силу.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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