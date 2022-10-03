В Подмосковье вдвое возросли объемы экспорта мясных товаров за I полугодие 2022 года

По мнению эксперта, наиболее перспективными в этом отношении являются консервы — продукция недорогая и не требует наличия особой инфраструктуры по транспортировке или хранению. Юшин также отметил, что наша страна пока поставляет в Африку непереработанное мясо, однако российские производители не имеют опыта работы на этих территориях, мало знакомы с особенностями рынка и вкусовыми предпочтениями африканских потребителей — эту нишу нужно изучать более детально. Отчасти реализации данной задачи и посвящены выпускаемые «Агроэкспортом» гиды для экспортеров.