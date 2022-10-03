В Подмосковье вдвое возросли объемы экспорта мясных товаров за I полугодие 2022 года

За первые шесть месяцев прошлого года отечественные производители реализовали на зарубежных рынках мясную продукцию на сумму 137,9 миллиона долларов, а за полгода 2022 года — на 299 миллионов долларов, то есть практически в два раза больше. Об этом пишет vmo24.ru.
Экспорт готовых продуктов в первом полугодии этого года составил 24,4 миллиона долларов (увеличился почти вдвое). Поставки из Московской области идут более чем в тридцать государств.
В целом по России также можно говорить об увеличении экспорта мясопродуктов. Согласно статистике информационной системы Россельхознадзора «Аргус», поставки на внешние рынки говядины, конины, свинины и готовой продукции из мяса были рекордными. В целом объем экспорта в данной категории вырос до 585 000 тонн.
Рост поставок мясной продукции на внешние рынки наблюдается и в этом году. Российские власти всячески стараются поддерживать отечественных экспортеров, оказывая им финансовую и нефинансовую помощь. Например, федеральный центр «Агроэкспорт» выпускает тематические руководства для бизнеса с подробными рекомендациями по выходу на тот или иной рынок.
«Потенциальный объем экспорта переработанной мясной продукции существенно больше, чем тот, который мы сегодня продаем. Сейчас наши основные покупатели колбас или мясных консервов — это страны бывшего СССР, но география может быть гораздо шире», — обратил внимание глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
По мнению эксперта, наиболее перспективными в этом отношении являются консервы — продукция недорогая и не требует наличия особой инфраструктуры по транспортировке или хранению. Юшин также отметил, что наша страна пока поставляет в Африку непереработанное мясо, однако российские производители не имеют опыта работы на этих территориях, мало знакомы с особенностями рынка и вкусовыми предпочтениями африканских потребителей — эту нишу нужно изучать более детально. Отчасти реализации данной задачи и посвящены выпускаемые «Агроэкспортом» гиды для экспортеров.