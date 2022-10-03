Очевидцы засняли, как в Башкирии хранят собранное зерно под пленкой прямо на поле

В текущем году наши аграрии вырастили хороший урожай зерновых и зернобобовых культур. Сейчас важно убрать его до дождей и холодов. Поэтому все силы брошены на обмолот зерновых. При такой интенсивности работ в хозяйствах с большими площадями зерновых часто не бывает возможности сразу вывозить весь урожай на места хранения. Поэтому его складируют в бурты, где зерно неплохо хранится, конечно же, на протяжении небольшого промежутка времени (потом его при первой возможности оперативно вывозят на места хранения).минсельхоз Башкирии