Очевидцы засняли, как в Башкирии хранят собранное зерно под пленкой прямо на поле

Сегодня, 3 октября, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал хорошую новость о рекордном урожае зерновых культур, которого не видывали с 80-х годов. Mkset подробно писал об этом здесь, однако пользователи соцсетей проявили бдительность и показали главе, как рекордный урожай лежит в поле под пленкой, причем, по словам очевидицы такой картины, длится это «месяцами».
Динара Минигалеева выложила фото гор, предположительно, зерна, сложенного на краю поля между деревнями Субхангулово и Тимошкино в Аургазинском районе.
Как думаете, что это такое? А там тот самый урожай 2022 года, под дождём собрали и не знают куда деть, два месяца под плёнкой.Динара Минигалеева
Вторит ей и Эльвира Валиева, сообщая о том, что «в Кармаскалинском районе то же самое увидели».
Там 3 таких ряда, только 1 из них был покрыт. Остальные вообще открытые. В день, когда мы проезжали, шёл дождь. Что за хлеб это будет, представить страшно.Эльвира Валиева
На комментарии женщин с подозрениями в неправильном хранении урожая ответило Министерство сельского хозяйства, которое сообщило, что хранение зерна в буртах на краю полей общепринятая практика в процессе уборки урожая, особенно в климатических условиях Башкирии когда времени на уборку зерновых немного.
В текущем году наши аграрии вырастили хороший урожай зерновых и зернобобовых культур. Сейчас важно убрать его до дождей и холодов. Поэтому все силы брошены на обмолот зерновых. При такой интенсивности работ в хозяйствах с большими площадями зерновых часто не бывает возможности сразу вывозить весь урожай на места хранения. Поэтому его складируют в бурты, где зерно неплохо хранится, конечно же, на протяжении небольшого промежутка времени (потом его при первой возможности оперативно вывозят на места хранения).минсельхоз Башкирии
В ведомстве пояснили, что в случае дождя промокнет только верхний слой зерна толщиной 2-3 сантиметра, что куда лучше, чем убирать не спеша и вывозить зерно сразу в склады. Также в ответе ведомства сообщалось, что способ временного хранения зерна в буртах применяется давно, и он себя, по мнению специалистов, полностью оправдывает.