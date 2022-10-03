ИРИ: Кемеровская область вошла в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет»

Так, два года назад был закончен капитальный ремонт дороги, которая соединила областной центр — город Кемерово — с Новокузнецком. Всего рабочие отремонтировали около 300 км дорог, установили барьерные ограждения. Теперь путь автомобилистов между столицей региона и Новокузнецком сократился до 100 минут — ранее этот же маршрут занимал в два раза больше времени.