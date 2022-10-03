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ИРИ: Кемеровская область вошла в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет»

3 октября 18:49
Холдинг 1MI при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Главной задачей проекта является фиксирование в информационном пространстве того, чем живет страна последние два десятка лет.

В исследовании участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Их ответы изучили социологи, журналисты и эксперты. Участникам исследования было предложено отметить 15 событий, оказавших максимальное влияние на жизнь всей страны, и пять значимых для жизни своего региона.

Сегодня в фокусе внимания — Кемеровская область. Как пишет transsibinfo.com, Кузбасс — субъект РФ с древней историей и уникальной природой. Кроме того, это мощный промышленный регион. Кемеровская область является индустриальным сердцем страны, обладает бессчетными природными богатствами. Располагаясь в самом центре сибирской тайги, регион имеет огромный туристический потенциал. За последние 20 лет Кузбасс проделал большой путь в своем развитии.

Так, два года назад был закончен капитальный ремонт дороги, которая соединила областной центр — город Кемерово — с Новокузнецком. Всего рабочие отремонтировали около 300 км дорог, установили барьерные ограждения. Теперь путь автомобилистов между столицей региона и Новокузнецком сократился до 100 минут — ранее этот же маршрут занимал в два раза больше времени.

В 2019 году было открыто Кемеровское президентское кадетское училище Министерства обороны России, которое стало настоящей гордостью региона. В новом учебном заведении учатся 360 кадетов. Уникальным является класс «Интерактивный комплекс связи» для изучения современных средств связи, в том числе используемых военными.

В год 300-летия образования Кузбасса в Кемерове открылся ледовый дворец «Кузбасс» — крупнейшая за Уралом крытая многофункциональная спортивная арена, не имеющая аналогов в Сибири. Спорткомплекс пятиэтажный, его площадь превышает 65 тыс. квадратных метров. Одновременно здесь могут тренироваться около тысячи спортсменов, а трибуны рассчитаны на шесть тысяч зрителей.

Кемерово стал первым городом, где откроется филиал Санкт-Петербургского Русского музея. Реализация проекта будет завершена в 2023 году.

Комплексное развитие получила территория горнолыжного курорта Шерегеш.

Расположенный в центре небольшого одноименного поселка на юге Кемеровской области, Шерегеш стал одним из самых известных и популярных горнолыжных курортов России. За последние двадцать лет количество его посетителей выросло с 30 тысяч до 2 млн человек в год. К услугам отдыхающих 18 подъемников и 26 горнолыжных трасс для катания общей длинной 50 км. Дальнейшее развитие горнолыжного курорта Шерегеш включено в программу социально-экономического развития Кузбасса.

#Новости#1#Марина Колодкина#Общество
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