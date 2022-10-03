Эксперты ИРИ отметили самые важные достижения Камчатского края за 20 лет

Основные вопросы организаторы исследования задают фокус-группам по всей стране, респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет. Участникам опроса предлагают назвать 15 событий, наиболее значимых для жизни всей страны, и 5 - для родного региона.
Камчатка представляет собой уникальное место. Благодаря своему географическому положению Камчатка является самым восточным регионом РФ. Природные чудеса делают его одним из самых привлекательных мест для туристов.
Логистика для полуострова всегда имела решающее значение. Так, в настоящее время в селе Мильково введена в эксплуатацию современная комфортабельная автостанция, которая соединила село с другими частями региона.
В 2018 году в Петропавловске-Камчатском состоялось открытие первого в регионе Дворца молодежи. Он разместился в бывшем Доме офицеров, который был реконструирован. Всего на ремонт и переоборудование было потрачено около 300 млн рублей.
Сегодня в регионе идет ремонт федеральной автомобильной дороги от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово). Большая часть магистрали уже введена в эксплуатацию. По замыслу дорога “Морпорт - Аэропорт” свяжет не только два основных инфраструктурных объекта, но и ряд крупных населенных пунктов всего региона. Пока только реконструирован участок дороги протяженностью 34 километра.
Камчатские производители готовы ежегодно обеспечивать рыбной продукцией всю страну. В течение последних 20 лет рыбная отрасль в регионе активно развивалась. Прошлогодний вылов впервые в истории региона превысил 1 млн 600 тыс. тонн. Кроме того, два года назад на Камчатке открыли новую фабрику береговой обработки рыбы колхоза им. В. И. Ленина. Всего на предприятии выпускают более 200 наименований продукции: филе из минтая, трески, лосося, консервы, копченую, а также соленую рыбу.
За прошедшие тринадцать лет на побережьях полуострова построен 31 современный завод с новым рыбоперерабатывающим оборудованием.