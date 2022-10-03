Эксперты ИРИ отметили самые важные достижения Камчатского края за 20 лет

Камчатские производители готовы ежегодно обеспечивать рыбной продукцией всю страну. В течение последних 20 лет рыбная отрасль в регионе активно развивалась. Прошлогодний вылов впервые в истории региона превысил 1 млн 600 тыс. тонн. Кроме того, два года назад на Камчатке открыли новую фабрику береговой обработки рыбы колхоза им. В. И. Ленина. Всего на предприятии выпускают более 200 наименований продукции: филе из минтая, трески, лосося, консервы, копченую, а также соленую рыбу.