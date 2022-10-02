В Башкирии добились отсрочки от частичной мобилизации для инвалида по зрению

В Башкирии правозащитники добились отсрочки от частичной мобилизации для 47-летнего жителя Бирска. У мужчины были диагностированы серьёзные проблемы со зрением — один глаз видит на 7%, другой — на 50%. Об этом сообщается в соцсетях общественной организации «Народный фронт».