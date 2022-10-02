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В Башкирии добились отсрочки от частичной мобилизации для инвалида по зрению

2 октября 12:33
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В Бирске повестку в военкомат получил мужчина, чья острота зрения составляет 50% на один глаз и всего 7% на другой, сообщает «Народный фронт»

В Башкирии правозащитники добились отсрочки от частичной мобилизации для 47-летнего жителя Бирска. У мужчины были диагностированы серьёзные проблемы со зрением — один глаз видит на 7%, другой — на 50%. Об этом сообщается в соцсетях общественной организации «Народный фронт».

Сообщается, что мужчина обратился в организацию после того, как получил повестку в военкомат. При этом отмечается, что мужчина служил в армии почти 30 лет назад, получил воинскую специальность «стрелок».

Сотрудники организации, в свою очередь, обратились в военный комиссариат, заявив, что мужчина был мобилизован ошибочно. Была инициирована проверка, в ходе которой выяснилось, что граждане с таким зрением не могут быть мобилизованы.

Напомним, ранее в Уфе свою работу начал центр помощи для ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации. Сотрудники центра будут разбираться со случаями неправомерного призыва.

Также ситуацию с ошибочно мобилизованными гражданами прокомментировал глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона поручил главам муниципалитетов уделить внимание каждому из обращений, речь в которых идет о том, что тот или иной гражданин был призван неправомерно.

#Новости#Мобилизация#Азамат Нухов#Общество
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