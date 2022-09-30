В Кабардино-Балкарии подвели итоги в проекте "20 главных событий России за 20 лет"

В 2015 году на Эльбрусе сдали третью очередь канатной дороги. Данный туристический объект – самый высокий в Европе. Новая канатная дорога протяженностью 1675 метров объединила станцию “Мир” со станцией “Гара-Баши”. Верхняя точка трассы доходит до 3847 метров. В час подъемник способен пропускать до 750 человек. Реализация данного проекта обошлась более чем в 1 млрд руб.