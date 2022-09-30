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В Кабардино-Балкарии подвели итоги в проекте "20 главных событий России за 20 лет"

30 сентября 16:01
Холдинг 1MI представляет нацпроект “20 главных событий России за 20 лет” при поддержке АНО “ИРИ”. Эксперты, журналисты и социологи определяют, какие моменты в новейшей истории наиболее отразились на жизни молодежи.

В рамках исследования участникам фокус-групп в возрасте от 18 до 35 лет по всей РФ задают основные вопросы. Всего респондентам предложили назвать 15 событий, максимально повлиявших на жизнь всей России, и 5 – на свой регион.

Сегодня Республика Кабардино-Балкария в центре нашего внимания, пишет tagilcity.ru.

Кабардино-Балкария – горный субъект, находящийся в центральной части северного склона Кавказа. В республике расположена гора Эльбрус, которая является крупнейшей вершиной страны.

Основу экономики Кабардино-Балкарии составляет сельское хозяйство. Свыше 100 промышленных предприятий заняты в этой сфере.

За последние 20 лет в регионе произошло много положительных изменений. Кабардино-Балкария активно застраивается. Повышенное внимание уделяют социальным объектам. Например, активно строят детские сады. В прошлом году на их возведение дополнительно выделили 72 млн руб.

В 2015 году на Эльбрусе сдали третью очередь канатной дороги. Данный туристический объект – самый высокий в Европе. Новая канатная дорога протяженностью 1675 метров объединила станцию “Мир” со станцией “Гара-Баши”. Верхняя точка трассы доходит до 3847 метров. В час подъемник способен пропускать до 750 человек. Реализация данного проекта обошлась более чем в 1 млрд руб.

За последние несколько лет в республике построили около 70 новых спортивных объектов, включая 9 физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 спортзала и ледовый комплекс, 56 спортивных площадок.

Особое внимание в Кабардино-Балкарии уделяют безопасности магистралей. Трасса “Кавказ” за последние несколько лет в Кабардино-Балкарии на 50% стала четырехполосной. Там установили новое освещение, светофор, организовали пешеходные переходы.

В республике особое внимание уделяют образованию. Именно поэтому открываются новые образовательные учреждения, а также появляются центры образования “Точка роста”, где школьники могут учиться на гуманитарном или техническом направлениях. В регионе уже 69 таких центров.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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