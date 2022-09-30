Эксперты ИРИ назвали главные события в Калужской области за 20 лет

Благодаря бурному росту предпринимательства и промышленности произошло закономерное развитие строительной отрасли. Вдоль правобережья по берегу Оки выросли современные жилые районы, пользующиеся сегодня популярностью у молодых семей. Помимо высоток появились многочисленные зеленые зоны, парковки, идет строительство детских садов и школ. В Калуге была построена одна из самых больших школ в России, рассчитанная на 1360 учеников. В городе работает филиал одного из самых лучших технических вузов страны — МГТУ им. Баумана. Полным ходом идет возведение студенческого городка с учебными корпусами. Помимо общежитий для студентов, в комплексе разместят спорткомплекс и досуговый центр. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на 2023 год.