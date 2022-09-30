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Эксперты ИРИ назвали главные события в Калужской области за 20 лет

30 сентября 19:31
Холдинг 1MI при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет», основная задача которого — фиксация в информационном пространстве событий, которыми живет страна последние два десятка лет.

Социологи, журналисты и другие эксперты выясняют, какие эпизоды современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодежи.

Для проведения исследования организованы фокус-группы по всей России, респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Участникам исследования предлагают назвать 15 событий, которые оказали максимальное влияние на жизнь всей страны, и 5 — на свой родной регион.

Сегодня фокус нашего внимания обращен на Калужскую область, пишет tagilcity.ru. Это один из наиболее привлекательных для инвестиций и бизнеса регион России. За прошедшие двадцать лет Калужская область сделала невероятный рывок в развитии.

Благодаря бурному росту предпринимательства и промышленности произошло закономерное развитие строительной отрасли. Вдоль правобережья по берегу Оки выросли современные жилые районы, пользующиеся сегодня популярностью у молодых семей. Помимо высоток появились многочисленные зеленые зоны, парковки, идет строительство детских садов и школ. В Калуге была построена одна из самых больших школ в России, рассчитанная на 1360 учеников. В городе работает филиал одного из самых лучших технических вузов страны — МГТУ им. Баумана. Полным ходом идет возведение студенческого городка с учебными корпусами. Помимо общежитий для студентов, в комплексе разместят спорткомплекс и досуговый центр. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на 2023 год.

Инновационный культурный центр появился в Калуге в 2017 году. В уникальном объекте разместились: театральный зал-трансформер, а также студии для занятий творчеством, архитектурой и дизайном, декорированием, 3D-моделированием и другими видами искусства. Кроме того, в центре функционируют несколько творческих школ.

В 2015 году в городе открылся новый музей космонавтики. Музейный комплекс объединяет: интерактивные зоны с 3D-кинотеатром, экспозицию ракетно-космической техники со стартовым комплексом ракеты «Восток», обсерваторию.

Другим, не менее важным инфраструктурным проектом стало строительство южного обхода Калуги. Дорога снизила транзитный трафик и разгрузила дороги областного центра. На новой трассе «Южный обход» появились три транспортные развязки и мост через Оку.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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