«Все равно убью»: жительница Башкирии покусала собственную дочь

Кроме того женщина, избившая своих маму и дочь, дважды уже попадала в поле зрения правосудия и привлекалась к административной ответственности за побои. С учетом в том числе и этих обстоятельств суд признал женщину виновной и отменил ей условное осуждение, назначенное по предыдущему приговору. Суд лишил ее свободы на срок 2 года и 7 месяцев, которые ей предстоит провести в колонии-поселении. В сообщении на сайте суда уточняется, что приговор еще не вступил в законную силу.