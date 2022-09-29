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«Все равно убью»: жительница Башкирии покусала собственную дочь

29 сентября 05:31
Фото: 1MI
Женщина не только избивала свою дочь, но и угрожала убить свою мать, сообщили в Бижбулякском межрайонном суде Башкирии 28 сентября.

Жительница Башкирии отправится за решетку за жестокое избиение своей же дочери и угрозы ребенку убийством. В пресс-службе суда сообщили ужасающие подробности истории — пьяная мать кусала девочку, била кулаком в живот и таскала за волосы. Досталось от женщины не только ее дочери, но и ее матери, за которую вначале конфликта и вступилась дочь женщины.

В пылу скандала женщина била свою мать ногами по животу и грозилась убить собственную дочь за то, что та посмела вступиться за бабушку. Женщина била обеих своих родственниц и руками, и ногами, а дочь загнала в угол и колотила, приговаривая, что все равно убьет ее. К счастью, девочке удалось вырваться и убежать.

Кроме того женщина, избившая своих маму и дочь, дважды уже попадала в поле зрения правосудия и привлекалась к административной ответственности за побои. С учетом в том числе и этих обстоятельств суд признал женщину виновной и отменил ей условное осуждение, назначенное по предыдущему приговору. Суд лишил ее свободы на срок 2 года и 7 месяцев, которые ей предстоит провести в колонии-поселении. В сообщении на сайте суда уточняется, что приговор еще не вступил в законную силу.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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