В Уфе будут судить военного врача, который за взятку обещал миллионы полицейскому

Из обвинительного заключения прокуратуры Демского района следует, что обвиняют доктора в покушении на мошенничество, которое заключалось в том, что хирург медсанчасти знал диагноз полицейского, который пришел к нему за заключением военно-врачебной комиссии (ВВК), и знал, что из-за травмы его признают негодным к службе, однако все же предложил своему пациенту в погонах дать ему денежное вознаграждение чуть менее миллиона рублей. За 970 тысяч, и без которых мужчине полагалось назначение денежной компенсации, врач обещал ту самую ЕДК около трех миллионов рублей.