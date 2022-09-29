В Уфе будут судить военного врача, который за взятку обещал миллионы полицейскому

В суд отправилось дело, о котором СМИ стало известно от пресс-службы следкома Башкирии еще в августе. За покушение на мошенничество будут судить врача-хирурга медико-санитарной части МВД по Башкирии.
Из обвинительного заключения прокуратуры Демского района следует, что обвиняют доктора в покушении на мошенничество, которое заключалось в том, что хирург медсанчасти знал диагноз полицейского, который пришел к нему за заключением военно-врачебной комиссии (ВВК), и знал, что из-за травмы его признают негодным к службе, однако все же предложил своему пациенту в погонах дать ему денежное вознаграждение чуть менее миллиона рублей. За 970 тысяч, и без которых мужчине полагалось назначение денежной компенсации, врач обещал ту самую ЕДК около трех миллионов рублей.
Однако «сделка» так и не прошла по причине того, что она была прервана сотрудниками правоохранительных органов после передачи указанной суммы и разумеется задержанием. Врач признал свою вину в покушении на мошенничество, а его дело предстоит рассмотреть Демскому райсуду Уфы.