Житель Башкирии обнаружил в своем огороде опасный предмет

Выяснилось, что на огороде у мужчины более 100 лет пролежал 105 миллиметровый артиллерийский снаряд времен Гражданской войны, причем как заявили явившиеся на место взрывотехники, все еще сохранивший свои функции, то есть взрывоопасный. однако взорвался он в безопасном месте, в карьере вдалеке от населенных пунктов под присмотром сотрудников Росгвардии.