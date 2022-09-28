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Житель Башкирии обнаружил в своем огороде опасный предмет

28 сентября 06:50
Фото: Пресс-служба Росгвардии Башкирии
Снаряд предположительно пролежал в земле более 100 лет, а нашел его житель Месягутово, работая на огороде, сообщили в пресс-службе Росгвардии 28 сентября.

Работа на огороде для жителя села Месягутово в Дуванском районе могла бы закончиться трагедией. Перекапывая свой огород местный житель нашел в земле подозрительный металлический предмет, в котором угадывался образ снаряда. От греха подальше огородник вызвал сотрудников Росгвардии и правильно сделал.

Выяснилось, что на огороде у мужчины более 100 лет пролежал 105 миллиметровый артиллерийский снаряд времен Гражданской войны, причем как заявили явившиеся на место взрывотехники, все еще сохранивший свои функции, то есть взрывоопасный. однако взорвался он в безопасном месте, в карьере вдалеке от населенных пунктов под присмотром сотрудников Росгвардии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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