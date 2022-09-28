Ставропольский край оказался на втором месте в РФ по экспорту мясной продукции

Если говорить в целом о России, выпуск мяса птицы постоянно наращивается в течение последних двух десятков лет, и его количество давно больше, чем стране нужно для внутреннего потребления. Как свидетельствуют данные Росстата, в первые шесть месяцев российские аграрии сумели произвести более 3,2 миллиона тонн, наращивая выпуск мяса птицы на шесть процентов каждый год.