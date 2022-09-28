Ставропольский край оказался на втором месте в РФ по экспорту мясной продукции

Как сообщает пишет newstracker.ru, по данному показателю Ставропольский край занял второе место в России, сумев отправить на экспорт мясной продукции в полтора раза больше, чем за первые шесть месяцев минувшего года.
Мясную продукцию ставропольских производителей получают более чем в 25 странах. Что касается основных покупателей, речь идет о Саудовской Аравии, Китае, ОАЭ, Сербии и Азербайджане. Предприятия АПК Ставропольского края занимаются активным освоением и новых направлений. В частности, в этом году мясо птицы впервые направлено в Иорданию, Экваториальную Гвинею и Сингапур. Значительно больше стало закупаться мясной продукции ОАЭ, Бахрейном, Ганой, КСА и Габоном.
Как информируют власти региона, за первое полугодие предприятия АПК Ставропольского края произвели 172 тысячи тонн мяса птицы, что в два раза больше потребностей региона. И это дало возможность продавать большую долю продукции за границу.
Если говорить в целом о России, выпуск мяса птицы постоянно наращивается в течение последних двух десятков лет, и его количество давно больше, чем стране нужно для внутреннего потребления. Как свидетельствуют данные Росстата, в первые шесть месяцев российские аграрии сумели произвести более 3,2 миллиона тонн, наращивая выпуск мяса птицы на шесть процентов каждый год.
«Агроэкспорт» Минсельхоза РФ на протяжении последних трех лет занимается выпуском экспортных гидов. Они представляют собой что-то вроде подробных справочников, из которых экспортеры могут получить актуальную информацию в отрасли. Они могут познакомиться со своими основными конкурентами, потребительскими предпочтениями, каналами реализации и с прочей необходимой информацией.
По данным, озвученным гендиректором Национального союза птицеводов Сергеем Лахтюховым, в течение первых семи месяцев нынешнего года мяса птицы на мировой рынок удалось поставить больше чем на 30 процентов. Гиды помогли заняться экспортом продукции и небольшим российским компаниям.
Он видит гиды в качестве полезного практического инструмента, позволяющего экспортерам анализировать, в каком состоянии пребывают рынки и каков их потенциал. Что происходит с конкурентной средой и что нужно потребителям. Какие могут встретиться барьеры и какие нужно учитывать нюансы в данном бизнесе. Все это позволит добиться взвешенных решений и даст возможность выйти на рынки стран, которые перспективны для российских производителей.
Уже выпущен десяток таких справочников, ими могут воспользоваться производители мяса птицы, не считая гидов для предприятий, которые выпускают готовую мясную продукцию. В этом году планируются к выпуску новые гиды, рассчитанные на тех, кто производит мясо птицы. Специалистами «Агроэкспорта» ведется анализ ситуации на рынках таких стран, как Индия, Кувейт, Конго и Бенин.