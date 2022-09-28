Спящие бабули: жители Башкирии рассказали об охране школ после трагедии в Ижевске

Слова о предпринимаемых мерах по защите детей в школах и садиках — это «показуха и вранье», считают некоторые жителей республики. Родители школьников отмечают, что чаще всего в образовательных учреждений охранниками работают обычные бабушки и дедушки, многие из них плохо видят и слышат и вряд ли смогут в силу возраста в должной мере обеспечивать безопасность детей в случае ЧП.
Жители Башкирии требуют, чтобы их детей охраняли, как чиновников и суды.
«Почему-то чиновников хорошая охрана охраняет, а в школах бабули да дедули сидят, и это факт!», — прокомментировала Елена А.
С ней согласились многие комментаторы. Александра М. отмечает, что «чиновники ходят, еле в машину влезают, их охраняют три человека».
«А школу кто охраняет??? Каждый год одно и тоже: помним, скорбим, усилим охрану… И забыли», — написала она.
«Стесняюсь спросить, когда у нас в садиках и школах будет нормальная охрана? Когда по-человечески будет все отлажено? А не бабульки и дедульки сидеть будут. Школа и сады — это то самое место, где должны профессионалы охранять, а не те, кому просто нужна надбавка к пенсии», — отмечает Регина К.
Еще одна местная жительница считает, что в детских садах толком нет никакой охраны. «Зато в администрацию с группой СОБР не зайдёшь. Несправедливо», — считает она.
Другие жители Башкирии считают, что безопасность детей могли бы обеспечить видеонаблюдение и вход по пропускам, но во многих учреждениях, по их мнению, такие системы не работают или используются неэффективно.
«В нашей школе 60 камер, а толку — на посту бабушка 70 лет, даже до заветной кнопки не добежит, в компьютере происходящее не разглядит, спит сидит на ходу», — утверждает Альфия А.
Другие жители отмечают, что зарплата школьных охранников слишком низкая, чтобы привлечь на такую работу молодых физически крепких сотрудников. Эту проблему жители республики предлагают решать по-разному: кто-то готов дополнительно платить за безопасность своего ребенка, кто-то требует задействовать для защиты детей бойцов Росгвардии.
«Поставьте на охрану вооруженных росгвардейцев. Если надо будет больше платить за охрану, родители заплатят! Но не такой же ценой?!», — считает Антон М.
Еще одна жительница Уфы требует установить оборудование с системой распознавания лиц родителей, а в противном случае отказывается отпускать своих детей в школу.
Некоторые родители просят провести «уроки выживания» вместо «разговоров о важном» — тренировки по действиям во время пожара проводятся часто, а как быть в случае вооруженного нападения на школу, никто не знает и не учит, отмечают они.
«Примите меры по защите школ и детских садов! Что толку от вашего „будьте на чеку“ („быть на чеку“ главе Минобразования Айбулату Хажину поручил Радий Хабиров на совещании в понедельник — прим. ред.)? Почему после ситуации в Казани и в Керчи все меры безопасности только на словах? Как кружок „разговоры о важном“ вводить, так это вы сразу! Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы вы начали шевелиться?», — Дилара М.
В Минобразования Башкирии на претензии родителей ответили, что ведомство, а также правительство и органы местного самоуправления «прилагают все усилия» по обеспечению безопасности в школах и детсадах.
«Предусмотрены дифференцированные требования к антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций в зависимости от присвоенной категории опасности. Вместе с тем мы оснащаем инженерно-техническими системами (видеонаблюдения, контроля и управления доступом и средствами передачи тревожных сообщений в Росгвардию и ЧОП), средствами охраны объекта территории школ и детских садов сверх установленных требований. Работу в этом направлении непрерывно продолжаем», — сообщил сотрудник ведомства.
Однако этот ответ никого не успокоил. Нужна «нормальная охрана» в детских учреждениях, подчеркивают жители республики.
«Видеонаблюдение в школах полуживое, не охватывает нормально территорию. На входе сидят пенсионеры. Кто наконец займётся безопасностью?! Я прошу и требую ввести нормальную охрану в детских учреждениях! Кричащая бабушка: „наденьте бахилы“ точно сделать ничего не сможет», — считает Ольга Д.
Елена Е. предложила Минобразования провести внезапную проверку в школах. Она уверена, что в любое здание можно зайти «с полным арсеналом».
Мунира С. рекомендует чиновникам пройти по школам, посмотреть, как они охраняются, и перестать писать «однообразные отписки».
То же самое предлагает Борис С.
«Вы когда были последний раз в учебных заведениях, наверняка давно. Сразу скажу, там ничего ровно не поменялось. Досмотра вещей нет совсем. Зайдите в администрацию, в прокуратуру/ФССП/суд/на вокзал — досмотр полный. Заходишь в любое учебное заведение — реакция нулевая», — сообщил он.
Гульназ К. считает, что нужно направить на охрану детей бюджетные деньги, которые тратят на установку «памятников, салют и всяких шоу дронов». «Зачем вообще делать салюты и праздники на день республики?» — спрашивает она.
Как сообщал Mkset, в прошлом году после нападения на школу в Казани учебные учреждения Башкирии проверяли на защищенность. Тогда антитеррористическим требованиям соответствовали 71% образовательных учреждений, а квалифицированная охрана была только в 60% школ.
В ноябре 2021 года министр финансов Лира Игтисамова признала, что выделяемых на охрану школ и детсадов 200 млн рублей недостаточно. Тогда, по оценкам республиканских властей, на обеспечение образовательных учреждений техническими средствами охраны требовалось 425 млн рублей. Власти Татарстана на аналогичные цели запрашивали 5,4 млрд рублей.