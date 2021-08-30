Безопасная передача знаний: почему охрана школ и садиков в Башкирии далека от идеала

Ежегодно в стране случаются нападения подростков на учебные заведения. За трагедиями следуют проверки, которые выявляют нарушения, отсутствие финансирования и системной работы, но вскоре это забывается. После казанской трагедии — спустя всего три месяца — в Башкирии как будто бы и не помнят об этом случае.

После казанского теракта башкирские школы и детские садики проверяли на защищенность от подобных трагедий. Рейд показал, что только 71% образовательных учреждений соответствуют антитеррористическим требованиям, а квалифицированная охрана организована только в 60% школ и детсадов. По словам министра образования и науки РБ Айбулата Хажина, в Башкирии «невысокие показатели» антитеррористической защищенности. Так, например, Росгвардия не может «незамедлительно» приезжать на объекты большей части Башкирии. При этом системы антитеррористической защиты могут быть установлены лишь в школах, которые либо находятся на этапе проектирования, либо реконструируются или капитально ремонтируются. Фото: Медиахолдинг 1Mi Один из главных вопросов по-прежнему остается обеспечение образовательных учреждений техническими средствами охраны. В 2019 году на эти цели в регионе было выделено 300 млн руб., в 2020 — 232,2 млн руб. По результатам весенней проверки в 2021 году выяснилось, что на обеспечение образовательных учреждений средствами охраны в Башкирии необходимо 425 млн руб., при этом в министерстве образования РБ так и не смогли назвать сумму, которая была выделена на организацию антитеррористической защищенности в текущем году. Для сравнения — власти Татарстана на аналогичные цели запросили 5,4 млрд руб., причем первые тендеры планируют разыграть уже в сентябре. Следует отметить, что по словам начальника управления образования Уфы Елены Хаффазовой, в текущем году из республиканского бюджета выделили 26 млн руб. на монтаж необходимых инженерно-технических средств и охранных систем в уфимских школах. При этом в ведомстве регионального Минобра находится 128 уфимских образовательных учреждений из 4050 по всей республике, т. е. потребности столичных школ составляют около 3%. А значит при равных потребностях региону требуется примерно вдвое больше, чем озвученная весной сумма. Конечно, средства распределяются не равномерно на каждую школу, тем не менее можно предположить, что уфимские школы априори оснащены лучше, чем школы в менее крупных городах и районах. Впрочем, по мнению премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, наиболее «уязвимыми» оказываются школы в Уфе, Салавате и Стерлитамаке, поскольку там больше всего учеников. В этом контексте подчеркнем, что, по словам министра образования РБ, в той же сельской местности (примерно 37% населения РБ) в принципе невозможно нанять частные охранные организации для работы в школах, поскольку ЧОПа там просто нет. По словам представителей федерального профсоюза «Учитель», договоры с ЧОПами обычно заключают учебные заведения в крупных городах, остальные — охраняются вахтерами и сторожами. Важно, что школьная охрана работает не за счет бюджета, а за счет «добровольных пожертвований» родителей, поэтому далеко не все родители готовы включать еще одну статью расходов, даже с учетом тревожных новостей. Ранее председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев отмечал, систему охраны школ нужно принципиально перестроить, поскольку собственно охрану должны обеспечивать те, кто прошел необходимую подготовку и действительно в состоянии предотвратить нападения и теракты, и средства на такую охрану должны закладываться в бюджете, а не собираться с родителей. Подобные призывы, как правило, актуализируются с каждым новым трагическим инцидентом, но принципиально ничего не меняется. Фото: Медиахолдинг 1Mi При этом школы не всегда могут себе позволить наем профессионалов, проходивших специальное обучение, и по другим причинам. Так, например, владельцы частных охранных предприятий отмечают недобросовестность проводимых электронных аукционов, в рамках которых ЧОПы искусственно занижают цену, а получив контракт, за небольшие деньги нанимают пенсионеров. Так, средняя цена, за которую предлагают охранять башкирские школы, — 69 руб./час, причем себестоимость услуг примерно вдвое больше (если учесть, что охранник получает зарплату не ниже 20 тыс. руб.). По словам председателя правления ассоциации «Координационный центр руководителей охранно-сыскных структур» Александра Козлова, постановление правительства России № 1235 прямо требует от администраций школ заключить договоры на обеспечение безопасности с ЧОП, но фактически такие договоры имеют около 20% школ и дошкольных учреждений страны, в том числе — в городах-миллионниках регионов-доноров. Остальные охраняют вахтеры и сторожи из штатных единиц. К слову, стоимость только технической охраны школ (вызов по «тревожной кнопке») в 2017 году подорожала с 3,9 руб./час до 10 руб./час. По словам Айбулата Хажина, это привело к дополнительному увеличению расходов на охрану школ в регионе на 141,6 млн руб. в год, а это также существенные средства, учитывая, что, по его же словам, расходы на охрану школ и детсадов Башкирии — 193 млн руб. в год. Фото: Медиахолдинг 1Mi Примечательна ситуация и с детскими садиками в Уфе, которые частные охранники сторожат лишь с вечера до утра, то есть в момент нахождения детей в садиках их никто не охраняет, кроме воспитательниц и нянечек. И это проблема, потому что многие детские сады, а точнее проходы на территорию, оборудованы дверями, которые открываются специальными магнитными ключами. Ключи выдают исключительно на руки родителям, но это очень условная безопасность. Такие двери, как правило, оборудованы системами домофонов, чтобы родители без ключей имели возможность пройти внутрь. Воспитатели, которые уже с утра заняты с детьми, далеко не всегда интересуются, кто и куда идет тот, кто просит открыть дверь по домофону, да и «родителем» может представиться кто угодно. Также стоит отметить, что в конкретных случаях скорость решения задач антитеррористической безопасности решается крайне медленно. Так, например, трем уфимским школам пришлось ждать около двух лет, чтобы в судебном порядке городские власти обязались достроить забор вокруг образовательного учреждения или снести гаражи на пришкольной территории. Примечательно, что представители уфимской администрации уточняли, что у города нет средств на снос гаражей. В завершение добавим, что несмотря на ежегодные случаи нападения подростков на учебные заведения, в стране все еще нет единого стандарта охраны образовательных учреждений.

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