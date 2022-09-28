Мэрия Уфа приняла решение о сносе в центре столицы 132 домов для строительства новых

На месте снесенных частных домов и разного рода подсобных помещений и хозпостроек по предположению властей должны будут появиться новые объекты (проектируемый жилой фонд — 190,5 тыс. кв. м.) и дороги, что в распоряжении обозначено как «формирование улично-дорожной сети».