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Мэрия Уфа приняла решение о сносе в центре столицы 132 домов для строительства новых

28 сентября 04:55
Фото: 1MI
Речь идет о квартале в Кировском районе Уфы, само же постановление мэра города опубликовано на сайте администрации 27 сентября.

В центре Уфы власти намерены снести более ста домов и разного рода хозяйственных построек. Речь идет о квартале, занятом по большей части индивидуальными жилыми домами, который создан улицами Дорофеева, Коммунистической, Мингажева и Чернышевского.

На месте снесенных частных домов и разного рода подсобных помещений и хозпостроек по предположению властей должны будут появиться новые объекты (проектируемый жилой фонд — 190,5 тыс. кв. м.) и дороги, что в распоряжении обозначено как «формирование улично-дорожной сети».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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