Хабиров представил пятерых советников по вопросам взаимодействия с мобилизованными

Радий Хабиров обнародовал список своих новых советников. Все они на общественных началах будут работать на каждом из пяти сборных пунктов сбора мобилизованных. За каждым пунктом будет закреплен свой советник, который будет заниматься не только бытовыми вопросами, но и иметь прямую связь с главой.