Хабиров представил пятерых советников по вопросам взаимодействия с мобилизованными

Радий Хабиров обнародовал список своих новых советников. Все они на общественных началах будут работать на каждом из пяти сборных пунктов сбора мобилизованных. За каждым пунктом будет закреплен свой советник, который будет заниматься не только бытовыми вопросами, но и иметь прямую связь с главой.
Советник в Казани Янтурин Замир Тагирович, младший сержант. В Саратове — Гончаров Евгений Александрович, ефрейтор. В городе Пенза советником главы назначен рядовой Орда Юрий Алексеевич, в городе Вольск эти обязанности будет выполнять рядовой Сатаев Рафаэль Аликович. В Елани же советником главы будет прапорщик Мусакалимов Артур Шархитович.