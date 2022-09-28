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Администрация Хабирова объяснила, почему не дала контакты советников по мобилизации

28 сентября 10:42
Фото: 1MI
Сегодня глава Башкирии представил своих новых советников по взаимодействию с мобилизованными, однако не дал их контактов, по какой причине — раскрыла пресс-служба главы 28 сентября.

28 сентября глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях опубликовал данные своих пятерых советников, которые будут заниматься вопросами мобилизованных жителей Башкирии на местах боевого слаживания. Однако кроме фамилии имени и отчества каждого из советников и его звания Радий Хабиров ничего не опубликовал, в комментариях тут же граждане начали уточнять, как можно связаться с советниками.

С этим вопросом Mkset обратился в пресс-службу главы Башкирии, где получил следующее разъяснение.

Советники определены из числа мобилизованных жителей. Они сами находятся непосредственно в местах боевого слаживания и держат прямую связь с Главой республики, решают бытовые вопросы наших земляков. Их телефоны есть у всех заинтересованных лиц.пресс-служба главы Башкирии

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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