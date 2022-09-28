Администрация Хабирова объяснила, почему не дала контакты советников по мобилизации

28 сентября глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях опубликовал данные своих пятерых советников, которые будут заниматься вопросами мобилизованных жителей Башкирии на местах боевого слаживания. Однако кроме фамилии имени и отчества каждого из советников и его звания Радий Хабиров ничего не опубликовал, в комментариях тут же граждане начали уточнять, как можно связаться с советниками.