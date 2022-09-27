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Военком Башкирии рассказал о выплатах мобилизованным гражданам

27 сентября 03:49
Фото: 1MI
Ранее сообщалось, что призванные по частичной мобилизации граждане приравниваются к военнослужащим по контракту.

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич рассказал, на какие выплаты могут рассчитывать мобилизованные. Он подчеркнул, что призванные по частичной мобилизации получают статус военнослужащих по контракту.

Следовательно, они будут получать денежное довольствие, а также иметь все соответствующие льготы и страховые выплаты. По словам Блажевича, «зарплата» солдата возрастает с прибытием в зону специальной военной операции. Так, при ведении активных боевых действий мобилизованный может получать 200-300 тысяч рублей в месяц. К сову, о региональных и федеральных выплатах также сообщал портал «Объясняем.рф».

Напомним, что стало известно, кому в Башкирии предоставят бронь от мобилизации. По словам главы Минпрома Александра Шельдяева, забронировать могут Ккритически важных специалистов предприятия.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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