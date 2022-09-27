Военком Башкирии рассказал о выплатах мобилизованным гражданам

Следовательно, они будут получать денежное довольствие, а также иметь все соответствующие льготы и страховые выплаты. По словам Блажевича, «зарплата» солдата возрастает с прибытием в зону специальной военной операции. Так, при ведении активных боевых действий мобилизованный может получать 200-300 тысяч рублей в месяц. К сову, о региональных и федеральных выплатах также сообщал портал «Объясняем.рф».