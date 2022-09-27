Бюджет РФ потеряет свыше 80 млрд руб от создания единого оператора наружной рекламы

Проект закона был принят в первом чтении, несмотря на критику многих депутатов и отсутствие достоверных оценок “регулирующего воздействия” на отрасль. В представленных отчетах ученые указали, что бюджет Российской Федерации может потерять в виде упущенной выгоды по заключенным контрактам с единым оператором свыше восьмидесяти пяти с половиной миллиардов рублей в виде неналоговых потерь. В свою очередь, монополизация рынка может привести к ежегодным потерям бюджета до 664,3 миллиона рублей в виде налогов, а выпадающие потери внебюджетных фондов будут составлять около 342,9 миллиона рублей.