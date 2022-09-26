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Суд в Уфе начал разбираться в трудовом споре артистов оркестра с оперным театром

26 сентября 15:39
Фото: БГТОиБ
Десять музыкантов отстаивают право работать в учреждении культуры по бессрочным контрактам. Ранее они отказались подписывать договоры с театром на прежних условиях и были уволены.

Речь идет о сотрудниках, которые проработали в оркестре Башкирского государственного театра оперы и балета на протяжении многих лет.

Сейчас артисты пошли в суд, потребовав признать их договоры бессрочными, а увольнение — незаконным. Истцы добиваются, чтобы театр восстановил их в прежних должностях, выплатив среднюю зарплату за время вынужденных прогулов и компенсацию за моральный вред — по 100 тыс. рублей каждому.

Театр в отзыве не исковое заявление просит суд отказать артистам в удовлетворении их требований. Срочные договора с артистами заключались на законных основаниях, полагает директор учреждения культуры Ильмар Альмухаметов. Уведомления об истечении срока их действия сотрудников уведомили заранее, об этом свидетельствуют их подписи в документах. Кроме того, артисты также расписывались в приказах о предоставлении отпуска с последующим увольнением. В настоящее время в театре только два сотрудника на бессрочных договорах, с остальными подписаны срочные контракты.

Сами сотрудники рассказали, что все было несколько иначе и увольняться они не планировали. Проблема, по их словам, возникла, еще 2018 году, когда работодатель трансформировал бессрочные трудовые договоры в срочные. Для этого были подписаны дополнительные соглашения к контрактам, что не допускается Трудовым кодексом РФ. В 2020 году сроки договоров истекали - этот период пришелся на время ковидных ограничений, когда работа театров была приостановлена. Опасаясь остаться без работы, артисты были вынуждены подписать новые срочные трудовые договора. В текущем году артисты уже отказались подписывать новые срочные контракты, поскольку обнаружили в них недостатки. Сотрудники направили заявление работодателю с предложением устранить недочеты в документах, однако ответа не получили.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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