Суд в Уфе начал разбираться в трудовом споре артистов оркестра с оперным театром

Сами сотрудники рассказали, что все было несколько иначе и увольняться они не планировали. Проблема, по их словам, возникла, еще 2018 году, когда работодатель трансформировал бессрочные трудовые договоры в срочные. Для этого были подписаны дополнительные соглашения к контрактам, что не допускается Трудовым кодексом РФ. В 2020 году сроки договоров истекали - этот период пришелся на время ковидных ограничений, когда работа театров была приостановлена. Опасаясь остаться без работы, артисты были вынуждены подписать новые срочные трудовые договора. В текущем году артисты уже отказались подписывать новые срочные контракты, поскольку обнаружили в них недостатки. Сотрудники направили заявление работодателю с предложением устранить недочеты в документах, однако ответа не получили.