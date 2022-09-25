mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Программу по переселению из аварийного жилья в Башкирии завершат до конца 2022 года

25 сентября 12:29
Фото: 1MI
По словам и. о. министра строительства РБ Егора Родина, программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, в Башкирии завершится до конца 2022 года.

— Программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, в Башкирии завершится в этом году. Осталось расселить около 2 тыс. человек, — отметил Егор Родин.

Переселение из аварийного жилья ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда». В Башкирии сейчас расселяют дома, признанные аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. Всего по этой программе необходимо расселить 5 тыс. граждан в 19 муниципалитетах из 134 многоквартирных аварийных домов.

Со следующего года в Башкирии начнется реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по сегодняшний день. В 620 аварийных многоквартирных домах проживают 13 400 человек.

— По данным ГИС ЖКХ на 1 января 2021 года, у нас было 218 тыс. кв. метров аварийного жилья. Соответственно, это потенциал будущей программы на ближайшие пять лет, — добавил Егор Родин.

Он подчеркнул, что в случае стабильного софинансирования со стороны федерального центра программа также будет завершена досрочно. По предварительным данным, 60% средств будут выделены из федерального бюджета, оставшиеся 40% — из бюджета республики.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48