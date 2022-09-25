Программу по переселению из аварийного жилья в Башкирии завершат до конца 2022 года

Переселение из аварийного жилья ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда». В Башкирии сейчас расселяют дома, признанные аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. Всего по этой программе необходимо расселить 5 тыс. граждан в 19 муниципалитетах из 134 многоквартирных аварийных домов.