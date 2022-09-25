Программу по переселению из аварийного жилья в Башкирии завершат до конца 2022 года

— Программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, в Башкирии завершится в этом году. Осталось расселить около 2 тыс. человек, — отметил Егор Родин.
Переселение из аварийного жилья ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда». В Башкирии сейчас расселяют дома, признанные аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. Всего по этой программе необходимо расселить 5 тыс. граждан в 19 муниципалитетах из 134 многоквартирных аварийных домов.
Со следующего года в Башкирии начнется реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по сегодняшний день. В 620 аварийных многоквартирных домах проживают 13 400 человек.
— По данным ГИС ЖКХ на 1 января 2021 года, у нас было 218 тыс. кв. метров аварийного жилья. Соответственно, это потенциал будущей программы на ближайшие пять лет, — добавил Егор Родин.
Он подчеркнул, что в случае стабильного софинансирования со стороны федерального центра программа также будет завершена досрочно. По предварительным данным, 60% средств будут выделены из федерального бюджета, оставшиеся 40% — из бюджета республики.