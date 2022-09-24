Путин подписал поправки в УК о мобилизации и военном положении

Президент России подписал пакет поправок в Уголовный кодекс РФ, согласно которым вводится наказание за мародерство и добровольную сдачу в плен. Так, по данным статьям (356.1 УК РФ и 352.1 УК РФ) грозит до 15 и от 3 до 10 лет лишения свободы соответственно.
Кроме того, в период введения в стране «мобилизации» и «военного положения» ужесточается наказание по ряду статей. В частности за самовольное оставление части (ст. 337 УК РФ): на срок от 2 до 10 суток — до 5 лет лишения свободы, на срок от 10 дней до месяца — до 7 лет лишения свободы, на срок более месяца — от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что в России Указом президента Владимира Путина введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ на службу будет призвано 300 тысяч резервистов.