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Путин подписал поправки в УК о мобилизации и военном положении

24 сентября 13:51
Фото: 1MI
Согласно поправкам в УК вносятся понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время». Советом Федерации законопроект был одобрен 22 сентября.

Президент России подписал пакет поправок в Уголовный кодекс РФ, согласно которым вводится наказание за мародерство и добровольную сдачу в плен. Так, по данным статьям (356.1 УК РФ и 352.1 УК РФ) грозит до 15 и от 3 до 10 лет лишения свободы соответственно.

Кроме того, в период введения в стране «мобилизации» и «военного положения» ужесточается наказание по ряду статей. В частности за самовольное оставление части (ст. 337 УК РФ): на срок от 2 до 10 суток — до 5 лет лишения свободы, на срок от 10 дней до месяца — до 7 лет лишения свободы, на срок более месяца — от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в России Указом президента Владимира Путина введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ на службу будет призвано 300 тысяч резервистов.

#Новости#Мобилизация#Элина Сайфранова#Общество
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