mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Учалинском районе Башкирии сегодня пройдет прощание в двумя погибшими в СВО

23 сентября 06:46
Фото: vk.com администрация Учалинского района
Известия о гибели военнослужащих одно, а другим появились в соцсетях администрации муниципалитета, похоронят обоих сегодня, 23 сентября.

На странице администрации Учалинского района Башкирии одно за одним появились известия о гибели в ходе специальной военной операции на Украине.

Первой появилась новость о гибели старшего лейтенанта-контрактника Даяна Пиргалина. Сообщалось что погиб он геройски, однако подробностей гибели в администрации раскрывать не стали.

Буквально несколько минут спустя был опубликован пост о гибели в СВО Амура Хасанова, сержанта-контрактника. Его гибель также была названа героической, но как и в посте о гибели Пергалина, ее причины не раскрывались.

Прощание с обоими погибшими военнослужащими пройдет сегодня, 23 сентября. Траурная церемрния проводов Даяна Пиргалина уже началась в 11 часов в селе Сафарово. В 14 часов состоится прощание с Амуром Хасановым в селе Буйда.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48