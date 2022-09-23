В Учалинском районе Башкирии сегодня пройдет прощание в двумя погибшими в СВО

На странице администрации Учалинского района Башкирии одно за одним появились известия о гибели в ходе специальной военной операции на Украине.
Первой появилась новость о гибели старшего лейтенанта-контрактника Даяна Пиргалина. Сообщалось что погиб он геройски, однако подробностей гибели в администрации раскрывать не стали.
Буквально несколько минут спустя был опубликован пост о гибели в СВО Амура Хасанова, сержанта-контрактника. Его гибель также была названа героической, но как и в посте о гибели Пергалина, ее причины не раскрывались.
Прощание с обоими погибшими военнослужащими пройдет сегодня, 23 сентября. Траурная церемрния проводов Даяна Пиргалина уже началась в 11 часов в селе Сафарово. В 14 часов состоится прощание с Амуром Хасановым в селе Буйда.