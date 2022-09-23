На форуме в Хабаровске обсудили способы развития туризма в ДФО

Теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин предложил разработать бренд и узнаваемые образы для ряда регионов, в частности для Хабаровского края. По его мнению, такие образы вызывают у потенциальных путешественников ассоциации с регионом. Со Стиллавиным согласился блогер Александр Еликов. Он также подчеркнул, что в регионе туристы смогут посетить интересные достопримечательности, о которых пока известно мало и о которых надо больше говорить.