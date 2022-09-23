На форуме в Хабаровске обсудили способы развития туризма в ДФО

В качестве модератора дискуссии выступил ведущий телеканала «Россия 24» Антон Борисов, пишет transsibinfo.com.
На площадке форума главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников рассказал, что потенциальных туристов довольно сложно заинтересовать информацией о достопримечательностях через видеоблог. Куда более важны искренние эмоции блогера - их можно передать зрителям, вызывая у аудитории желание повторить описываемый путь. Эксперт подчеркнул, что современный видеоконтент играет важную роль в продвижении туризма. Значимый вклад в развитие туризма на Дальнем Востоке может обеспечить всероссийский конкурс «Дальний Восток - земля приключений», начало которому положил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Видеоблогер и экстремальный путешественник, организатор крупных экспедиций в Арктику Богдан Булычев, в свою очередь, рассказал, как будут оценивать работы участников. По его словам, живой интерес у зрителей неизменно вызывают видеоролики школьников и студентов, снятые на телефон.
По мнению основателя блога @uletimru Ирины Полежаевой, сегодня пользователей соцсетей привлекает контент, посвященный маршрутам выходного дня, а также семейным, детским поездкам на Дальний Восток. Ирина Полежаева отметила, что растет интерес к путешествиям по Камчатке.
Теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин предложил разработать бренд и узнаваемые образы для ряда регионов, в частности для Хабаровского края. По его мнению, такие образы вызывают у потенциальных путешественников ассоциации с регионом. Со Стиллавиным согласился блогер Александр Еликов. Он также подчеркнул, что в регионе туристы смогут посетить интересные достопримечательности, о которых пока известно мало и о которых надо больше говорить.
Digital-евангелист Вячеслав Прохоров отметил, что аудиторию следует регулярно вовлекать при помощи контента в разных форматах. Пользователям можно показать виртуальную экскурсию, продемонстрировать фото и видео, создать приложение или чат-бот с навигацией.