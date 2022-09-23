ЕР: В ГД РФ внесена инициатива о кредитных каникулах для мобилизованных

Согласно предлагаемым поправкам в трудовое законодательство после демобилизации сотрудники получат право вернуться на ту же должность и в ту же компанию – туда, где они были трудоустроены до их отправки на военную службу. Причем не играет роли, идет ли речь о службе по контракту, или гражданин был призван по мобилизации. Период нахождения на службе засчитывается в его трудовой стаж.