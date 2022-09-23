ЕР: В ГД РФ внесена инициатива о кредитных каникулах для мобилизованных

Согласно предлагаемым поправкам в трудовое законодательство после демобилизации сотрудники получат право вернуться на ту же должность и в ту же компанию – туда, где они были трудоустроены до их отправки на военную службу. Причем не играет роли, идет ли речь о службе по контракту, или гражданин был призван по мобилизации. Период нахождения на службе засчитывается в его трудовой стаж.
Члены семей жителей России, мобилизованных для участия в СВО, тоже получат соцгарантии. Среди них – право на преимущественное сохранение должности при необходимости сокращения штата на предприятии, запрет обязательных командировок и невозможность привлечь такого работника к сверхурочному труду без его согласия. Данные инициативы, по словам Турчака, защитят и гражданских служащих, пишет rostovgazeta.ru.
Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян предусматривает снижение суммы ежемесячного платежа по действующим кредитным займам на аналогичный срок. Если человек погиб, кредитный займ будет частично или полностью погашен. Кредитные обязательства прекратятся и для тех, кто находился на иждивении у военнослужащего на момент его смерти.
То есть поправки, разработанные ЕР, закрепят на законодательном уровне нормы, предусмотренные правительственным постановлением.
От ЕР поступило еще одно предложение: запретить начисление пени на оплату ЖКУ для участников СВО. Это в равной степени касается мобилизованных и добровольцев.
Кроме того, дополнительные инициативы – о предоставлении академического отпуска студентам, принимающим участие в СВО, бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий, двухразовом бесплатном школьном питании для детей погибших ветеранов боевых действий – также находятся в работе у партии.
ER.RU сообщает: первые заявления от парламентариев фракции ЕР в ГД РФ с просьбой об отправке их на территорию проведения СВО были получены от зампредседателя комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по экономической политике Сергея Сокола, председателя комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, а также от зампредседателя комитета по обороне Юрия Швыткина.