Незаконные начисления уфимцам и разъяснения по частичной мобилизации

Подследственному главе минстроя Башкирии Кучарбаеву предъявили новое обвинение. В его отношении и в отношении руководителя управления строительства № 3 ФСИН России Руслана Валишина прокуратура утвердила обвинительное заключение. Их обвиняют в превышении должностных полномочий за которым последовали тяжкие последствия, и если суд докажет их вину, то им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Однако сразу отметим и то, что оба обвиняемых не признают своей вины.