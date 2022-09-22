Незаконные начисления уфимцам и разъяснения по частичной мобилизации

Минобороны РФ ответило на вопросы о частичной мобилизации в стране. Так, в России для выполнения задач будут призываться »стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители». Подчеркивается, что очередности призыва граждан в запасе как таковой — нет. Приоритет отдается тем у кого имеется подходящая военно-учетная специальность. Также один из факторов является наличие у гражданина боевого опыта.
Глава Башкирии Радий Хабиров призвал депутатов противостоять дезинформации, а также усилить пропагандистскую и патриотическую работу среди граждан.
Между тем, спикер парламента Башкирии Константин Толкачев предложил депутатам, которые подходят под набор требований, принять участие в частичной мобилизации. Он подчеркнул, что парламент данную инициативу поддержит «всячески».
Курултай Башкирии принял законопроект о выплатах семьям погибших добровольцев в специальной военной операции.
МинЖКХ Башкирии: 55 миллионов рублей за ноябрь 2019 года уфимцам начислили незаконно. И. о. министра ЖКХ региона Ирина Голованова назвала доначисление за отопление, поданное жителям Уфы в ноябре 2010 года незаконными. Начислили при этом части потребителей МУП УИС, а если точнее тем, кто получал квитанции от ЕРКЦ, 55 миллионов рублей.
Подследственному главе минстроя Башкирии Кучарбаеву предъявили новое обвинение. В его отношении и в отношении руководителя управления строительства № 3 ФСИН России Руслана Валишина прокуратура утвердила обвинительное заключение. Их обвиняют в превышении должностных полномочий за которым последовали тяжкие последствия, и если суд докажет их вину, то им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Однако сразу отметим и то, что оба обвиняемых не признают своей вины.