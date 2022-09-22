Минобороны РФ ответило на вопросы о частичной мобилизации в стране

Стало известно, что во время проведения частичной мобилизации в России для выполнения задач будут призываться «стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители». Об этом сегодня заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Владимир Цимлянский.
Подчеркивается, что очередности призыва граждан в запасе как таковой — нет. Приоритет отдается тем у кого имеется подходящая военно-учетная специальность. Также один из факторов является наличие у гражданина боевого опыта.
Не устанавливались, по словам Владимира Цимлянского, квоты по численности мобилизованных для субъектов РФ. Однако каждому субъекту определялось отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов исходя из объемов имеющегося резерва.
Кроме того, были отмечены категории граждан, которые не подлежат призыву: