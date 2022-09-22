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МинЖКХ Башкирии: 55 миллионов рублей за ноябрь 2019 года уфимцам начислили незаконно

22 сентября 09:49
Фото: 1MI
О доначислении УИС, к которому уфимцев готовили с мая и осуществили в квитанциях за август, высказалась на заседании Курултая и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова 22 сентября.

Сегодня, 22 сентября на заседании Курултая Башкирии и. о. министра ЖКХ региона Ирина Голованова назвала доначисление за отопление, поданное жителям Уфы в ноябре 2010 года является незаконным. Начислили при этом части потребителей МУП УИС, а если точнее тем, кто получал квитанции от ЕРКЦ, 55 миллионов рублей.

Так в нынешнем месяце часть потребителей получила в платежках QR код и на оплату тепла, «перепотребленного» три года назад. По словам Ирины Головановой суммы в размере около 500 рублей, которые увидели уфимцы это не все доначисления, а лишь их первая волна. По данным же МУП УИС, дополнительные платежи в каждом случае не окажутся выше 2 тысяч чрублей.

Ирина Голованова на заседании регионального парламента заявила, что Госжилстройнадзор и министерство ЖКХ считают это начисление необоснованным, незаконным.

Госкомитет, используя свои полномочия, выписал предписание МУП УИС о необходимости возврата данных сумм. Далее прокуратура потребовала провести проверку, и Госкомитет надзору приступил к проверке. В случае доказательства, что эти действия неправомерны, выпишут очередное предписание МУП УИС. Если они не пойдут на эти меры, то дальше Госкомитет идет в суды.Ирина Голованова

Однако говорить о том, что гражданам вернут деньги и тем более в каком количестве пока рано, для этого необходимо как минимум положительное решение суда по возвратам. В Башкирии уже был интересный прецедент, сначала жителям пришли платежки с огромными суммами, настолько огромными, что власти не на шутку опасались, что за такую переплату «народ может выйти с вилами». За это даже приносил свои извинения глава Башкирии, однако в начале мая 2022 года выяснилось, что граждане, которым в 2020 году вернули переплату, обязаны ее вернуть.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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