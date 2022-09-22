МинЖКХ Башкирии: 55 миллионов рублей за ноябрь 2019 года уфимцам начислили незаконно

Однако говорить о том, что гражданам вернут деньги и тем более в каком количестве пока рано, для этого необходимо как минимум положительное решение суда по возвратам. В Башкирии уже был интересный прецедент, сначала жителям пришли платежки с огромными суммами, настолько огромными, что власти не на шутку опасались, что за такую переплату «народ может выйти с вилами». За это даже приносил свои извинения глава Башкирии, однако в начале мая 2022 года выяснилось, что граждане, которым в 2020 году вернули переплату, обязаны ее вернуть.