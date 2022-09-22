МинЖКХ Башкирии: 55 миллионов рублей за ноябрь 2019 года уфимцам начислили незаконно

Сегодня, 22 сентября на заседании Курултая Башкирии и. о. министра ЖКХ региона Ирина Голованова назвала доначисление за отопление, поданное жителям Уфы в ноябре 2010 года является незаконным. Начислили при этом части потребителей МУП УИС, а если точнее тем, кто получал квитанции от ЕРКЦ, 55 миллионов рублей.
Так в нынешнем месяце часть потребителей получила в платежках QR код и на оплату тепла, «перепотребленного» три года назад. По словам Ирины Головановой суммы в размере около 500 рублей, которые увидели уфимцы это не все доначисления, а лишь их первая волна. По данным же МУП УИС, дополнительные платежи в каждом случае не окажутся выше 2 тысяч чрублей.
Ирина Голованова на заседании регионального парламента заявила, что Госжилстройнадзор и министерство ЖКХ считают это начисление необоснованным, незаконным.
Госкомитет, используя свои полномочия, выписал предписание МУП УИС о необходимости возврата данных сумм. Далее прокуратура потребовала провести проверку, и Госкомитет надзору приступил к проверке. В случае доказательства, что эти действия неправомерны, выпишут очередное предписание МУП УИС. Если они не пойдут на эти меры, то дальше Госкомитет идет в суды.Ирина Голованова
Однако говорить о том, что гражданам вернут деньги и тем более в каком количестве пока рано, для этого необходимо как минимум положительное решение суда по возвратам. В Башкирии уже был интересный прецедент, сначала жителям пришли платежки с огромными суммами, настолько огромными, что власти не на шутку опасались, что за такую переплату «народ может выйти с вилами». За это даже приносил свои извинения глава Башкирии, однако в начале мая 2022 года выяснилось, что граждане, которым в 2020 году вернули переплату, обязаны ее вернуть.