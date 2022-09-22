Толкачев предложил депутатам Башкирии принять участие в частичной мобилизации

Сегодня, 22 сентября, во время заседания Госсобрания спикер парламента Константин Толкачев предложил депутатам, которые подходят под набор требований, принять участие в частичной мобилизации. Он подчеркнул, что парламент данную инициативу поддержит «всячески».
Кроме того, Толкачев вспомнил слова военачальника Александра Лебедя, с которым он близко общался и "иногда по рюмке". В частности, спикер парламента вспоминает, что Лебедь обращался к военнослужащим в Афганистане и других точках словами: «Вы каждый день должны доказывать, что имеете право носить яйца».
Призвал Толкачев следовать этому и депутатов, прежде всего образом жизни и своим поведением.
Напомним, что частичная мобилизация в России была объявлена вчера, 21 сентября, указом президента РФ. В тот же день глава Башкирии данное решение поддержал. Так, уже сегодня на том же заседании Госсобрания Хабиров призвал депутатов противостоять дезинформации, а также усилить пропагандистскую и патриотическую работу среди граждан.