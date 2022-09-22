Толкачев предложил депутатам Башкирии принять участие в частичной мобилизации

Кроме того, Толкачев вспомнил слова военачальника Александра Лебедя, с которым он близко общался и "иногда по рюмке". В частности, спикер парламента вспоминает, что Лебедь обращался к военнослужащим в Афганистане и других точках словами: «Вы каждый день должны доказывать, что имеете право носить яйца».