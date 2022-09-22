Глава Башкирии Радий Хабиров призвал депутатов противостоять дезинформации

По словам руководителя региона, депутатам необходимо обеспечить гражданам ясную картину актуальных событий. Примечательно, что в том же обращении Хабиров призвал чиновников обеспечивать информационную поддержку по теме об объявленной днем ранее мобилизации. Для этого глава республики рекомендовал депутатам самостоятельно выезжать в районы и города и лично встречаться с людьми.