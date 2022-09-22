Глава Башкирии Радий Хабиров призвал депутатов противостоять дезинформации

В ходе состоявшегося сегодня пленарного заседания Курултая республики глава региона Радий Хабиров обращаясь к депутатам призвал их бороться с дезинформацией, а также усилить пропагандистскую и патриотическую работу среди граждан.
По словам руководителя региона, депутатам необходимо обеспечить гражданам ясную картину актуальных событий. Примечательно, что в том же обращении Хабиров призвал чиновников обеспечивать информационную поддержку по теме об объявленной днем ранее мобилизации. Для этого глава республики рекомендовал депутатам самостоятельно выезжать в районы и города и лично встречаться с людьми.
— Мы должны противостоять опасной дезинформации, поставить ей надежный заслон. Для этого надо в полную силу заниматься пропагандистской, патриотической работой, чтобы у каждого была ясная картина и четкое понимание происходящего. Сейчас это особенно важно, — заявил Радий Хабиров.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации российских граждан. Подробнее о том, кого в первую очередь коснётся мобилизация, Mkset рассказывал здесь. Также ситуацию Mkset прокомментировал глава региона Радий Хабиров.