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Глава Башкирии Радий Хабиров призвал депутатов противостоять дезинформации

22 сентября 06:42
Фото: 1MI
О необходимости противостояния опасной дезинформации глава региона высказался сегодня, 22 сентября, на пленарном заседании республиканского Госсобрания

В ходе состоявшегося сегодня пленарного заседания Курултая республики глава региона Радий Хабиров обращаясь к депутатам призвал их бороться с дезинформацией, а также усилить пропагандистскую и патриотическую работу среди граждан.

По словам руководителя региона, депутатам необходимо обеспечить гражданам ясную картину актуальных событий. Примечательно, что в том же обращении Хабиров призвал чиновников обеспечивать информационную поддержку по теме об объявленной днем ранее мобилизации. Для этого глава республики рекомендовал депутатам самостоятельно выезжать в районы и города и лично встречаться с людьми.

— Мы должны противостоять опасной дезинформации, поставить ей надежный заслон. Для этого надо в полную силу заниматься пропагандистской, патриотической работой, чтобы у каждого была ясная картина и четкое понимание происходящего. Сейчас это особенно важно, — заявил Радий Хабиров.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации российских граждан. Подробнее о том, кого в первую очередь коснётся мобилизация, Mkset рассказывал здесь. Также ситуацию Mkset прокомментировал глава региона Радий Хабиров.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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