Курултай Башкирии принял законопроект о выплатах семьям погибших в СВО

Сегодня, 22 сентября, в ходе пленарного заседания Госсобрания республики депутаты приняли законопроект о выплатах семьям добровольцев, погибших в ходе спецоперации на территории Украины. Отмечается, что законопроект был принят депутатами сразу в трёх чтениях. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».