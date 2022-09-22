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Курултай Башкирии принял законопроект о выплатах семьям погибших в СВО

22 сентября 09:40
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Законопроект был принят сегодня сразу в трёх чтениях, сообщает «Ъ-Уфа»

Сегодня, 22 сентября, в ходе пленарного заседания Госсобрания республики депутаты приняли законопроект о выплатах семьям добровольцев, погибших в ходе спецоперации на территории Украины. Отмечается, что законопроект был принят депутатами сразу в трёх чтениях. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».

Сообщается, что данная выплата носит единовременный характер. Её размер составляет два миллиона рублей.

Как сообщила замминистра семьи, труда и социальной защиты населения региона Ольга Кабанова со ссылкой на данные Башвоенкомата, под действие данного законопроекта попадает семьи 17 погибших из Башкирии.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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