Кто будет платить кредиты резервистов из Башкирии при мобилизации?

Обращения и президента и министра обороны Сергея Шойгу вызвали массу вопросов, на часть которых ответа не находилось даже у профильных ведомств, они отказывались отвечать на вопросы мотивируя это тем, что для правильного понимания ситуации и правильных комментариев по теме необходимы разъяснения. Однако когда эмоции улеглись настал черед прагматичных, но от этого не менее важных вопросов. Одним из таких вопросов стала тема кредитов и ипотечных выплат — кто будет платить их пока заемщик находится на службе в Вооруженных Силах Российской Федерации?