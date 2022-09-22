Кто будет платить кредиты резервистов из Башкирии при мобилизации?

Вчера, 21 сентября президент Путин объявил в России частичную мобилизацию, которая затронет тех россиян, которые находятся в запасе, то есть имеют за плечами службу в ВС РФ, а также военно-учетную специальность и боевой опыт.
Обращения и президента и министра обороны Сергея Шойгу вызвали массу вопросов, на часть которых ответа не находилось даже у профильных ведомств, они отказывались отвечать на вопросы мотивируя это тем, что для правильного понимания ситуации и правильных комментариев по теме необходимы разъяснения. Однако когда эмоции улеглись настал черед прагматичных, но от этого не менее важных вопросов. Одним из таких вопросов стала тема кредитов и ипотечных выплат — кто будет платить их пока заемщик находится на службе в Вооруженных Силах Российской Федерации?
Первым в медийном пространстве выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, он сообщил, что призванный гражданин продолжит выполнять финансовые обязательства перед организацией-кредитором. Объясняя это солидными «получками» из которых военнослужащие смогут выделять деньги на оплату обязательств.
В тот же день, 21 сентября 2022 года Центробанк рекомендовал профессиональным кредиторам разработать некие программы кредитных каникул и реструктуризации либо же адаптировать имеющиеся.
Из сообщения пресс-службы Центробанка также следуют рекомендации не начислять по договорам граждан, которых призовут в ходе частичной мобилизации, штрафы и пени, а также не выселять их из жилья, за которые платится ипотека, ведется в сообщении речь и о приостановке взыскания просроченной задолженности. Семьи мобилизованного заемщика, исходя из заявления пресс-службы регулятора, должны наделяться такими же преференциями, разумеется речь здесь идет о ближайших родственниках, которые находятся на иждивении мобилизованных.
Заемщики, которых мобилизовали в соответствии с Указом президента могут обратиться в банк или же микрофинансовую организацию за отсрочкой платежа или же за его уменьшением. Центробанк сообщил, что обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан могут их близкие родственники, при этом банки, микрофинансовые организации и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю.
В случае если банки и прочие финансовые организации не воспримут рекомендации ЦБ как руководство к действию, то отрегулировать вопрос готовы и на законодательном уровне. Необходимость и законность «кредитных каникул» для мобилизованных граждан будут поддержаны законодательными решениями.
Но, есть вероятность и того, что кредитные каникулы и реструктуризация не понадобятся мобилизованным гражданам. Поздней ночью появилась информация о том, что на этой неделе в ГД РФ могут внести законопроект, который «передает» ипотечные и автомобильные кредиты мобилизованных государству, сообщил об этом ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Владимира Кошелева.
В сухом остатке имеем следующее — пока что все кредитные обязательства граждан, которых призовут в ходе частичной мобилизации остаются в силе, однако заемщики могут обратиться к кредиторам за «каникулами». Получат ли они отсрочку — пока что решает сам кредитор. Законодательные инициативы пока что остаются лишь инициативами, Mkset следит за развитием событий.