Клиенты Модульбанка могут открывать счета в белорусских рублях и казахских тенге

В целом Модульбанк планомерно работает над расширением списка платёжных инструментов. Это касается и инструментов для бизнесменов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Теперь им доступны не только расчёты в долларах, евро и юанях, но и в других национальных валютах, например в казахских тенге.