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Клиенты Модульбанка могут открывать счета в белорусских рублях и казахских тенге

22 сентября 07:03
Фото: pixabay
Теперь международные переводы в Модульбанке можно осуществлять в белорусских рублях и казахских тенге. Открытие счетов и их обслуживание бесплатные.

Член правления Модульбанка Павел Семенов рассказал, что в настоящее время ведется работа по добавлению валют для расчётов в Турции, СНГ и других государствах.

В целом Модульбанк планомерно работает над расширением списка платёжных инструментов. Это касается и инструментов для бизнесменов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Теперь им доступны не только расчёты в долларах, евро и юанях, но и в других национальных валютах, например в казахских тенге.

Сотрудники банка отмечают, что совершить перевод в рублях Беларуси или в казахских тенге можно с 9 до 17 часов по московскому времени. В качестве комиссии будет взиматься 0,1% от суммы перевода. При этом валютный контроль и учёт валютных контрактов предоставляются на бесплатной основе.

Покупка или продажа белорусских рублей доступна в личном кабинете на сайте Модульбанка. Отклонение от курса не превышает нескольких копеек и не зависит от того, насколько загружена биржа в момент операции.

Смена валюты в контрактах с партнёрами также производится в личном кабинете. На каждом этапе можно запросить и получить помощь менеджеров банка.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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