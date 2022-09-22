Клиенты Модульбанка могут открывать счета в белорусских рублях и казахских тенге

Член правления Модульбанка Павел Семенов рассказал, что в настоящее время ведется работа по добавлению валют для расчётов в Турции, СНГ и других государствах.
В целом Модульбанк планомерно работает над расширением списка платёжных инструментов. Это касается и инструментов для бизнесменов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Теперь им доступны не только расчёты в долларах, евро и юанях, но и в других национальных валютах, например в казахских тенге.
Сотрудники банка отмечают, что совершить перевод в рублях Беларуси или в казахских тенге можно с 9 до 17 часов по московскому времени. В качестве комиссии будет взиматься 0,1% от суммы перевода. При этом валютный контроль и учёт валютных контрактов предоставляются на бесплатной основе.
Покупка или продажа белорусских рублей доступна в личном кабинете на сайте Модульбанка. Отклонение от курса не превышает нескольких копеек и не зависит от того, насколько загружена биржа в момент операции.
Смена валюты в контрактах с партнёрами также производится в личном кабинете. На каждом этапе можно запросить и получить помощь менеджеров банка.