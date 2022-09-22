Депутаты Курултая поедут по районам Башкирии разъяснять указ о частичной мобилизации

Сегодня, 22 сентября в Курултае Башкирии состоялось заседание, где с большой речью о частичной мобилизации выступил Радий Хабиров. Помимо прочего глава сделал конкретное поручение депутатам — работать «на земле», то есть не в своих кабинетах, а в городах и селах республики.
Разъяснения населению парламентарии должны будут давать относительно указа о частичной мобилизации, который был подписан президентом Путиным вчера, 21 сентября. Примечательно, что на данный момент разъяснений по указу ждут не только обычные граждане, но и ряд ведомств, которые еще не получили директив о том, как частичная мобилизация отразится на их деятельности.
Прошу вас в полной мере развернуть в округах информационную работу, выезжать в районы, города, встречаться с людьми и разъяснять им положения указа о частичной мобилизации.Радий Хабиров